Einladung zur Pressekonferenz: GLOBAL 2000 und SERI präsentieren neuen Report "KEIN LAND IN SICHT"

Wie viel Land benötigt Europa weltweit zur Deckung seines hohen Konsums?

Wien (OTS) - Die derzeitigen Skandale im Bereich der Landwirtschaft und Lebensmittelherstellung zeigen deutlich, wie eng vernetzt und wie wenig nachhaltig unser Nahrungssystem auf europäischer und internationaler Ebene ist. Der neue Bericht von GLOBAL 2000, SERI und den internationalen Projektpartnern beleuchtet einen weiteren zentralen Aspekt des Agrarsystems: Um Europas und natürlich auch Österreichs Konsumbedarf zu befriedigen, werden riesige Landflächen rund um den Erdball ausgebeutet, mit dramatischen Folgen für Menschen und Ökosysteme.

Auf dem Podium:

Mag. Lisa Kernegger, Ökologin bei GLOBAL 2000

DDI Stephan Lutter, Forscher bei SERI (Sustainable Europe Research Institute)

Mag. Heidemarie Porstner, Agrarsprecherin bei GLOBAL 2000

Wo? Dellago - das Lokal am Yppenplatz

Payergasse 10

1160 Wien

Wann? 7. März 2013, 10:00h

Anmeldung an presse @ global2000.at ist willkommen

Pressekonferenz: GLOBAL 2000 und SERI präsentieren neuen Report

"KEIN LAND IN SICHT"



Wie viel Land benötigt Europa weltweit zur Deckung seines hohen

Konsums?



Die derzeitigen Skandale im Bereich der Landwirtschaft und

Lebensmittelherstellung zeigen deutlich, wie eng vernetzt und wie

wenig nachhaltig unser Nahrungssystem auf europäischer und

internationaler Ebene ist. Der neue Bericht von GLOBAL 2000, SERI

und den internationalen Projektpartnern beleuchtet einen weiteren

zentralen Aspekt des Agrarsystems: Um Europas und natürlich auch

Österreichs Konsumbedarf zu befriedigen, werden riesige Landflächen

rund um den Erdball ausgebeutet, mit dramatischen Folgen für

Menschen und Ökosysteme.



Auf dem Podium:

Mag. Lisa Kernegger, Ökologin bei GLOBAL 2000

DDI Stephan Lutter, Forscher bei SERI (Sustainable Europe Research

Institute)

Mag. Heidemarie Porstner, Agrarsprecherin bei GLOBAL 2000



Anmeldung an presse @ global2000.at ist willkommen



Datum: 7.3.2013, um 10:00 Uhr



Ort:

Dellago - Das Lokal am Yppenplatz

Payergasse 10, 1160 Wien



Url: www.dellago.at



Rückfragen & Kontakt:

GLOBAL 2000

Lydia Matzka-Saboi/Nunu Kaller

Pressesprecherinnen

Tel.: +43 699 14 2000 26 / +43 699 14 2000 20

presse @ global2000.at

www.global2000.at