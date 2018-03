UPC: Oscar-prämierter Bond "Skyfall" ab sofort bei UPC On Demand

Gleichzeitig alle 24 Bond-Abenteuer in SD und HD auf Knopfdruck

Wien (OTS) - UPC, Österreichs Multimedia-Provider mit innovativen TV-Services, unterstreicht einmal mehr die Attraktivität seines On Demand Angebotes. Denn ab sofort und somit kurz nach der Oscar-Verleihung, zeigt UPC "Skyfall", den erfolgreichsten James Bond Film aller Zeiten, bei UPC On Demand. Aber nicht nur "Skyfall", sondern auch alle früheren Filme mit dem berühmtesten Agenten der Welt stehen auf Knopfdruck und sogar in HD-Qualität zur Verfügung.

"Er hat eine Schwäche für das Glücksspiel und für schnelle Autos. Er raucht eine Menge, aber ist dabei nicht affektiert. Seine Bewegungen sind grundsätzlich entspannt und sparsam." Mit diesen Worten umschrieb Bond-Erfinder Ian Flemming in den 1950ern das Profil des Geheimagenten, der es zur erfolgreichsten und längstdienenden Filmfigur der Kinogeschichte schaffen sollte. Bis dato schlüpften sechs Darsteller in die Rolle des Geheimagenten - und die gibt es jetzt alle bei UPC On Demand zu sehen. Insgesamt sind das 24 Filme, wobei der 1984 erschienene "Sag niemals nie" offiziell nicht zur Bond-Reihe zählt. Der Grund: Der Film wurde ohne Mitwirken der Bond-Produktionsfirma realisiert.

On Demand Kategorie: "James Bond"

Neben dem brandaktuellen "Skyfall", in dem zum dritten Mal Daniel Craig in der Titelrolle zu sehen ist, finden UPC Digital TV Kunden alle Bond-Streifen übersichtlich in einer eigenen On Demand Rubrik zusammengefasst. Kunden erhalten die Bond-Abenteuer nicht nur in Standard-Auflösung, sondern wenn gewünscht auch in High Definition und in Originalfassung. "Mit unserem umfassenden James Bond Angebot beweisen wir erneut Pioniergeist im modernen Entertainment. Egal ob Sean Connery, Roger Moore oder Daniel Craig - mit Video On Demand von UPC steht einem James Bond Marathon auf Knopfdruck nichts im Weg", sagt Gerald Schwanzer, Marketingleiter von UPC.

On Demand von UPC

Derzeit stehen rund 4.500 verschiedene On Demand Inhalte bei UPC zur Auswahl, darunter Blockbuster, Klassiker, Kinderserien, Konzerte und TV-Inhalte von ORF, ATV, Red Bull und Discovery Channel. Einzige Voraussetzung zum Empfang von Video on Demand ist Digital TV inklusive MediaBox von UPC.

