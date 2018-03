ÖVP - T E R M I N E

(10. Woche vom 4.3. bis 10.3.2013)

MONTAG, 4. März 2013 09:30 Uhr BM Dr. Michael Spindelegger hält eine Rede beim Bundeslehrertag in Oberösterreich (Donauforum Oberbank, Untere Donaulände 28, 4020 Linz) 10:00 Uhr Vizepräsident des Europäischen Parlaments, MEP Mag. Othmar Karas, diskutiert mit MaturantInnen der HAK Waidhofen/Ybbs zu europapolitischen Themen (HAK Waidhofen, Pocksteinerstraße 3, 3340 Waidhofen/Ybbs) 10:30 Uhr BM Dr. Reinhold Mitterlehner bei der Amtsübergabe im Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen (Schiffamtsgasse 1-3, 1020 Wien) 13.00 Uhr StS Dr. Reinhold Lopatka besucht das "King Abdulaziz International Center for Interreligious and Intercultural Dialogue" (Am Gestade 1, 1010 Wien) 14:00 Uhr KO Karlheinz Kopf und der 2. NR-Präsident Fritz Neugebauer nimmt am Symposium "Staats- und Verfassungskrise 1933" teil (Parlament, 1010 Wien) 19:00 Uhr BM Dr. Reinhold Mitterlehner beim Club Tirol Polit-Talk 2013 (Café Museum, Operngasse 7, 1010 Wien) BM Dr. Maria Fekter nimmt an der Tagung der Eurogruppe und dem ECOFIN-Rat in Brüssel teil (bis 5.3.2013) DIENSTAG, 5. März 2013 10:00 Uhr Sitzung des Ministerrats 11:15 Uhr BM Dr. Michael Spindelegger beim Gespräch mit dem libyschen Außenminister Mohammed Abdel Aziz (BMeiA, Minoritenplatz 8, 1010 Wien) 12:00 Uhr BM Dr. Michael Spindelegger beim VN-INTOSAI-Symposium (Internationale Organisation der Obersten Rechnungskontrollbehörden), Vienna International Center 12:30 Uhr Vortrag von BM Dr. Beatrix Karl für die Mitglieder des Rotary Club Wien-Imperial (Hotel Imperial, Kärntner Ring 16, 1015 Wien) 12:30 Uhr StS Dr. Reinhold Lopatka beim EZA-Unterausschuss (Parlament, 1010 Wien) 20.15 Uhr BM DI Nikolaus Berlakovich diskutiert beim "ORF Bürgerforum" zum Thema "Der getäuschte Konsument - Lebensmittelskandale und kein Ende" 15:00 Uhr StS Dr. Reinhold Lopatka, Arbeitsgespräch mit dem georgischen Vizeaußenminister David Zalkaliani (Minoritenplatz 8, 1014 Wien) MITTWOCH, 6. März 2013 10:00 Uhr BM Dr. Reinhold Mitterlehner bei einer Pressekonferenz im Rahmen der Internationalen Tourismus Börse, Berlin 10:00 Uhr StS Dr. Reinhold Lopatka besucht die Firma Mosdorfer GmbH (Knill Gruppe) im Zuge der Europainformationstour "Darum Europa" (Eisengasse 25, 8160 Weiz) 12:00 Uhr BM Dr. Reinhold Mitterlehner bei einem Arbeitsgespräch mit dem deutschen Bundesminister Peter Altmaier (CDU), Berlin 14:00 Uhr BM Dr. Maria Fekter besucht die Firma TRUMPF Maschinen Austria GmbH & Co KG (Industriepark 24, 4061 Pasching) 14:00 Uhr BM Dr. Beatrix Karl beim Unterausschuss des Justizausschusses im Nationalrat (Parlament, 1010 Wien) 15:00 Uhr BM Dr. Maria Fekter zu Gast bei der Veranstaltungsreihe "Business Lounge" der WKO-Oberösterreich (TRUMPF Maschinen GmbH, Industriepark 24, 4061 Pasching) 16:00 Uhr StS Sebastian Kurz besucht das "Projekt SALE" (Dietrichgasse 40-42, 1030 Wien) 18:00 Uhr BM Dr. Beatrix Karl begrüßt die Teilnehmer der Auftaktveranstaltung des alumni UNI Graz - Chapter Wien im Festsaal des Bundesministeriums für Justiz (Museumsstraße 7, 1070 Wien) 19:00 Uhr Referat von BM Dr. Maria Fekter mit anschließender Talkrunde zum Thema "Frauen und Geld" (Sparkasse Neuhofen, Marktplatz 18, 4501 Neuhofen an der Krems) DONNERSTAG, 7. März 2013 10:00 Uhr BM Dr. Michael Spindelegger und BM DI Nikolaus Berlakovich laden zur Pressekonferenz "Allianz fürs Land – Was den Ländlichen Raum stärkt, ist für ganz Österreich wichtig" - Startschuss zum "Strategiedialog Ländlicher Raum" (BMeiA, Minoritenplatz 8, 1010 Wien) 10:00 Uhr StS Dr. Reinhold Lopatka besucht die Firma EVVA im Zuge der Europainformationstour "Darum Europa" (Wienerbergstraße 59-65, 1120 Wien) 13:30 Uhr BM DI Nikolaus Berlakovich lädt zum Strategie-Dialog Ländliche Entwicklung 2014-2020 (Tech Gate, Donau-City- Straße 1, 1220 Wien) 16:00 Uhr StS Sebastian Kurz bei der REWE Group Lehrlingsehrung (Wiener Rathaus, 1010 Wien) 19:00 Uhr KO Karlheinz Kopf bei der Präsentation der Top 100 der größten Unternehmen Vorarlbergs und Verleihung des VN- Wirtschaftspreises (Dornbirn) Oberösterreich-Besuchstag von StS Sebastian Kurz. FREITAG, 8. März 2013 10:30 Uhr BM DI Nikolaus Berlakovich hält eine Festrede im Rahmen der Veranstaltung "80 Jahre Landwirtschaftskammer OÖ" (Landwirtschaftskammer OÖ, Großer Saal, Auf der Gugl 3, 4020 Linz) 11:30 Uhr KO Karlheinz Kopf beim 60. Geburtstag von Generalanwalt Dr. Walter Rothensteiner (Raiffeisen Zentralbank, Am Stadtpark 9, 1030 Wien) 13:30 Uhr StS Sebastian Kurz empfängt "START Salzburg" (BMI, Herrengasse 7, 1010 Wien) 19:00 Uhr StS Sebastian Kurz beim MIA Award (Studio 44, Rennweg 44, 1030 Wien) 19:00 Uhr Vizepräsident des Europäischen Parlaments, MEP Mag. Othmar Karas, beim 28. Festabend des Annemarie-Imhof-Komitees für das Wiener Hilfswerk (Haus der Industrie, Schwarzenbergplatz 4, 1030 Wien) BM Dr. Beatrix Karl beim Rat Justiz und Inneres in Brüssel. SAMSTAG, 9. März 2013 17:00 Uhr KO Karlheinz Kopf lädt zum traditionellen "Vorarlberger Funken" am Himmel ein (Am Himmel, Himmelstrasse, 1190 Wien) BM Dr. Maria Fekter beim EFU-Council Meeting in Brüssel.

