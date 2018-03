TERMIN: Großes Frauentagsfest im ega mit Mika Vember, Kernölamazonen, Rounder Girls, The Bandaloop, u.v.m.

Wien (OTS/SPW) - Die Wiener SPÖ-Frauen und die FSG Wien Frauen laden am Samstag, dem 9. März 2013 ab 16.00 Uhr anlässlich des Internationalen Frauentags und des 20-jährigen Bestehens des Frauenzentrums ega zu einem großen Fest mit viel Musik, Kunst, Unterhaltung und Kabarett ein. Bei freiem Eintritt und Gratis-Kinderbetreuung erwartet alle Interessierte Auszüge aus dem Kabarettprogramm der Kernölamazonen, ein Polit-Talk mit der Vorsitzenden der Wiener SPÖ-Frauen, Vizebürgermeisterin Renate Brauner und Frauenstadträtin Sandra Frauenberger, sowie Performances von Mika Vember, Saedi, Rounder Girls, The Bandaloop, u.v.m. Alle WienerInnen sind zu diesem Festtag herzlich eingeladen.****

Der Frauentag beginnt ab 16.00 Uhr mit einem gemütlichen "come together". Ab 16.30 Uhr findet ein Talk mit Vizebürgermeisterin Renate Brauner, Frauenstadträtin Sandra Frauenberger, FSG Wien Frauenvorsitzende Renate Anderl und Maria Gluchman, stv. Vorsitzende des Billa Betriebsrates für Wien zum Thema Aus- und Weiterbildung in Wien statt. Anschließend präsentieren die Kernölamazonen ein Best-Of ihres Kabarett-Programms. Um 18.25 Uhr eröffnet Vizebürgermeisterin Renate Brauner eine Vernissage von Gerlinde Kosina. Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums folgt um 19.05 Uhr der Film "20 Jahre ega", der das Publikum auf eine spannende Zeitreise entführt und zwei Jahrzehnte ega Revue passieren lässt.

Musikalisch geht es ab 19.30 Uhr mit den stimmkräftigen Rounder Girls weiter. Ab 20.40 Uhr präsentiert Mika Vember ihre unverwechselbare Pop-Musik. Ab 21.50 Uhr bereitet die vielseitige Wiener Sängerin mit persischen Wurzeln, Tania Saedi, dem Publikum Gänsehaut-Momente. Ausklingen wird der Frauentag mit einem Auftritt von The Bandaloop ab 23.00 Uhr. Moderiert wird der diesjährige Frauentag von Amira Awad.

Frauentag im ega - "20 Jahre ega"

Zeit: Samstag, 9. März 2013, ab 16.00 Uhr

Ort: 6., ega:frauen im zentrum, Windmühlgasse 26

Freier Eintritt und Gratis-Kinderbetreuung!

Weitere Informationen telefonisch unter 01-589 80 - 423 oder im Internet: http://www.ega.or.at

