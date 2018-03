Pringles sichert sich mit neuen Geschmacksorten seinen Marktanteil

Genf (ots/PRNewswire) - Pringles(R), eine Snack-Marke von Kellogg's, möchte die Geschmackspalette der herzhaften Snacks mit noch mehr neuen Geschmacksorten erweitern. Die Geschmacksrichtung Roast Chicken and Herbs (Brathähnchen mit Kräutern) soll im Vereinigten Königreich und in Frankreich auf den Markt kommen, Sweet Paprika (Süsse Paprika) in Deutschland und Cheddar Cheese (Cheddar-Käse) auf der gesamten Arabischen Halbinsel. Die beliebteste Sorte der Vereinigten Staaten, Sour Cream & Onion (Sauerrahm und Zwiebeln), soll zudem verbessert werden. Die neuen Geschmackssorten, die noch intensiver schmecken sollen, wurden gemäss der Verbrauchernachfrage entwickelt und machen deutlich, dass Pringles(R) sich an lokale geschmackliche Präferenzen anpasst, was für das weitere Wachstum der Marke eine Grundvoraussetzung ist.[i]

Die Einführung der neuen Geschmackssorten wird von einer umfangreichen Werbekampagne begleitet, die auf zielgruppenorientierten Plattformen wie im Fernsehen und in digitalen Medien mit dem Slogan "Poppt mit mehr Geschmack" wirbt. Neben den Fernsehspots stellt die Werbekampagen auch den Einstieg des Unternehmens in interaktive Filme dar. Eine umfangreiche Reihe interaktiver Filme wird unter dem Titel "Fan Versus Flavour" produziert. Die Videos, die auf der Facebook-Seite von Pringles(R) zur Verfügung stehen werden, zeigen einen Pringles(R)-Fan, der einer Reihe von spannenden und unterhaltsamen Zweikämpfen gegen die neuen Geschmackssorten kämpft.

Die Fan Versus Flavour-Filme bauen der auf der höchst erfolgreichen Weihnachtskampagne auf, dank der Pringles(R) seine Spitzenposition in der schnelllebigen Welt des Internets festigen konnte. Digitales Marketing stellt für die ehrgeizige Wachstumsstrategie von Kellogg's, den Geschäftsbereich salziger Snacks auszubauen, einen bedeutenden Schritt dar, und wird die globale Präsenz der symbolträchtigen Marke für Kartoffel-Snacks ausweiten, mit deren Übernahme das Unternehmens Kellogg's die Grösse seines internationalen Geschäftsbereichs für Snacks 2012 verdreifachte.

Der Vice President für Marketing von Snacks bei Pringles(R), Armando Santacesaria, erklärte: "Das umfangreiche Angebot an neuen und verbesserten Geschmacksrichtungen und die kreative Werbekampagne zeigen unser Engagement dafür, mit der Marke Innovationen zu schaffen. Pringles ist eine beliebte Marke mit Kultcharakter, und die Videos verkörpern diesen Charakter in einer Weise, der unsere Beziehung zu unseren Fans deutlich macht."

Die Kampagne geht am 1. März mit einem Teaser-Video auf http://www.facebook.com/Pringles an den Start, das einen Vorgeschmack auf den Fan und die Geschmacksabenteuer, die er erleben wird, bietet. Die Filme sind ab dem 8. März online zu sehen.

