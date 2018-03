Kennametal feiert 75 Jahre beständige Innovationskraft

Latrobe, Pennsylvania (ots/PRNewswire) - Kennametal Inc. feiert sein 75. Jahr als führendes Unternehmen im Bereich Industrietechnologie, das den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Straßen- und Bergbau, Energie, Industrieproduktion und Transport weltweit Produktivitätssteigerungen, Innovationen und Leistungsverbesserungen bietet.

(Foto: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130228/NE68031

)

Die bahnbrechende Erfindung von Hartmetall-Legierungen aus Wolfram-Titan durch Philip McKenna führte 1938 zur Gründung

des

Unternehmens, das in seinem ersten Jahr 12 Mitarbeiter beschäftigte und Umsätze in Höhe von 30.000 USD erwirtschaftete. Seitdem ist das von ihm gegründete und später in Kennametal umbenannte Unternehmen um das beinahe 100.000-Fache gewachsen: Mittlerweile erzielt es Umsätze in Höhe von fast 3 Milliarden USD und versorgt über 80.000 Kunden in mehr als 60 Ländern.

Der heutige Erfolg des Unternehmens ist eine Bestätigung für McKennas gezielte Bemühungen, die Produktivität von Kunden kontinuierlich zu verbessern. Industrietechnologie von Kennametal bereitet heute den Weg für fortschrittliche Fertigungsverfahren, effektive Straßeninstandsetzung, sichere und effiziente Bergbau- und Energiegewinnungsverfahren und äußerst leistungsfähige Ausrüstungen im Transportwesen - angefangen bei Flugzeugen über Züge bis zu Automobilen.

"Bei Kennametal pflegen wir eine starke Innovations- und Leistungskultur. Dies beginnt mit fachkundigen Mitarbeitern und der firmeneigenen Materialwissenschaft zur Entwicklung besserer Werkzeugtechnologien und technisch hochwertiger Komponenten für die anspruchsvollsten Einsatzgebiete der Welt", so Carlos Cardoso, Vorstandsvorsitzender, Präsident und CEO von Kennametal. "Heutzutage erzielen wir mit neuen Produkten, die Kunden Leistungssteigerungen von mindestens 20 Prozent bieten, Jahr für Jahr einen Umsatz in Höhe von 40 Prozent oder mehr."

Am 1. März beginnen die ganzjährigen Feierlichkeiten, in deren Rahmen zahlreiche Aktionen rund um den Globus geplant sind. Besuchen Sie Kennametals Website,

um

Näheres über die Geschichte und heutigen Erfolge des Unternehmens zu erfahren.

Kennametal Inc. feiert sein 75. Jahr als führendes Unternehmen im Bereich Industrietechnologie und steigert die Produktivität von Kunden, die in anspruchsvollen Umgebungen nach Höchstleistung streben. Auf Basis hochmoderner Materialwissenschaft bietet das Unternehmen innovative verschleißfeste Produkte und technische Anwendungen und versorgt Kunden aus 60 Ländern in verschiedensten Sektoren wie Luft- und Raumfahrt, Straßen- und Bergbau, Energie, Industrieproduktion, Transport und Infrastruktur. Mit etwa 13.000 Mitarbeitern erzielt das Unternehmen Umsätze von nahezu 3 Milliarden USD, wovon die Hälfte außerhalb Nordamerikas erwirtschaftet wird und 40 % auf globale Innovationen zurückzuführen sind, die in den vergangenen fünf Jahren eingeführt wurden. Kennametal zählt zu den "World's Most Ethical Companies" (Ethisphere), ist ein "Outstanding Corporate Innovator" (Product Development Management Association) und mit seiner Konzentration auf 100-prozentige Sicherheit auch eine von "America's Safest Companies" (EHS Today). Mit seiner Stiftung investiert das Unternehmen gezielt in die Bereiche technische Ausbildung, Industrietechnik und Materialwissenschaft, um sein Versprechen von Fortschritt und wirtschaftlichem Wohlstand für Menschen aus aller Herren Länder zu erfüllen. Nähere Informationen erhalten Sie auf der Unternehmenswebsite www.kennametal.com.

Web site: http://www.kennametal.com/

Rückfragen & Kontakt:

KONTAKT: Medienkontakt, Christina Sutter, +1-724-539-5708, oder

Anlegerpflege, Quynh McGuire, +1-724-539-6559