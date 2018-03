EANS-Adhoc: Alpine Select AG / Jahresresultat 2012, Wechsel im Verwaltungsrat, Beendigung des Aktienrückkaufs, Dividende Alpine Select AG, Kapitalerhöhung

28.02.2013

Zug, 28. Februar 2013 - Alpine Select AG kann auf ein weiteres erfolgreiches Geschäftsjahr in 2012 zurückblicken. Der Nettoinventarwert der Gesellschaft veränderte sich aufgrund der Rückkäufe eigener Aktien und der Ausschüttung in der Form einer Rückzahlung aus den Reserven aus Kapitaleinlagen nur marginal und resultiert wie im Vorjahr auf CHF 192 Mio.; bereinigt durch die Aktienrückkäufe erhöhte sich der Nettoinventarwert jedoch um 8.6%. Der Aktienkurs stieg von CHF 14.52 auf CHF 15.80 oder um insgesamt 8.8%.

Hans Müller, der seit 2006 dem Verwaltungsrat der Alpine Select AG angehört, stellt sich nicht mehr zur Wiederwahl in den Verwaltungsrat. Der Verwaltungsrat schlägt den Aktionären vor, an der kommenden Generalversammlung die bisherigen Verwaltungsräte Thomas Amstutz und Walter Geering wieder zu wählen. Zur Zuwahl vorgeschlagen werden Herr Raymond J. Bär und Herr Dieter Dubs. Vorbehältlich seiner Zuwahl soll Raymond J. Bär das Präsidium des Verwaltungsrates in Teilzeit übernehmen. Raymond J. Bär verfügt über einen eindrücklichen Leistungsausweis in der Bankenindustrie.

Aufgrund des positiven Jahresergebnisses beantragt der Verwaltungsrat der 15. ordentlichen Generalversammlung am 25. April 2013 eine weitere Ausschüttung in Form einer verrechnungssteuerfreien Rückzahlung von CHF 1.00 je dividendenberechtigte Namenaktie, aus den "Reserven aus Kapitaleinlagen".

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung eine ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals um maximal 2'500'000 Aktien. Das Bezugsrecht der Aktionäre soll gewährt werden und es soll einen Bezugsrechtshandel geben. Der Verwaltungsrat beabsichtigt, die neuen Aktien mit einem minimalen Abschlag zum NAV (Net Asset Value je Aktie) auszugeben. Die Kapitalerhöhung soll einerseits die Aktionärsbasis verbreitern und andererseits beabsichtigt der Verwaltungsrat, das zusätzliche Kapital für den Ausbau von bestehenden Beteiligungen zu verwenden und - je nach Opportunitäten - neue Anlagen zu tätigen. Zusätzlich soll die Schaffung von genehmigtem Kapital dem Verwaltungsrat die für die Durchführung von Transaktionen notwendige Flexibilität geben.

Im Falle der erfolgreichen Durchführung der beantragten Barkapitalerhöhung wird Alpine Select AG die Unterbreitung eines öffentlichen Umtausch- und Kaufangebots für alle sich im Publikum befindenden Inhaberaktien der Absolute Invest AG ("Absolute Invest") prüfen ("Angebot"). Sofern es tatsächlich zu einem Angebot kommen sollte, ist beabsichtigt, dass die Absolute Invest Aktionäre im Falle des Zustandekommens des Angebots wählen können, ob sie als Gegenleistung für ihre angedienten Aktien einen Barbetrag oder Aktien der Alpine Select AG erhalten möchten. Für den Vollzug des Angebots resp. der Umtauschtranche soll das beantragte genehmigte Kapital verwendet werden.

Das am 27. September 2011 eröffnete Aktienrückkauf-Programm wird per 14. März 2013 beendet. Die Gesellschaft hat bis am 28. Februar 2013 total 381'261 oder 3.036% der ausstehenden Aktien zurückgekauft.

Rechtlicher Hinweis: Mit dieser ad hoc-Mitteilung wird kein öffentliches Übernahmeangebot der Alpine Select AG zum Erwerb von Aktien der Absolute Invest AG unterbreitet und diese Mitteilung ist auch keine Voranmeldung eines solchen Angebots.

Die Lebensläufe der neuen Mitglieder des Verwaltungsrates sind auf unserer Website publiziert (http://www.alpine-select.ch/system/files/CVs.pdf)

