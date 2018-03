Einladung zum Pressegespräch: Behandlungsfortschritte bei Infantiler Zerebralparese

Wien (OTS) - Das Adeli Medical Center lädt Sie am 12. März 2013 herzlich zum Pressegespräch ein:

Behandlungsfortschritte bei Infantiler Zerebralparese

Das Adeli Medical Center in Piestany in der Slowakei hat sich als eines der wenigen Zentren in Europa auf die Neurorehabilitation von Kindern spezialisiert. Nun hat eine Studie die Wirksamkeit des multidisziplinären Programms für Kinder mit Infantiler Zerebralparese belegt.

Diese Ergebnisse, die den kleinen Patienten und ihren Eltern Hoffnung geben, wollen wir Ihnen gerne im Detail vorstellen.

Zeit: Dienstag, 12. März 2013 um 10.00 Uhr

Ort: Hotel Le Meridien, Opernring 13, 1010 Wien

Ihre Gesprächspartner sind:

Univ.-Prof.Dr.Dr.h.c.mult. Franz Gerstenbrand, wissenschaftlicher Berater des Adeli Medical Center, Studienautor, Wien/Piestany

Dr. med. Olga Boldisova, Kinderneurologin am Adeli Medical Center, Piestany

Dr. med. Alexander Kunz, Neurologe an der Christian-Doppler- Klinik, Salzburg

Maxim Raskin, MBA, Leiter des Adeli Medical Center, Piestany

Petra Luger, Mutter von Magdalena, einer Patientin im Adeli Medical Center

Wir freuen uns darauf, Sie am 12. März 2013 begrüßen zu dürfen. Ihre Anmeldung nehmen wir gerne unter info @ foggensteiner.at oder unter der Telefonnummer +43-1-712 12 00 entgegen.

Rückfragen & Kontakt:

Foggensteiner Public Relations GmbH

Alexander Foggensteiner

Tel.: +43-1-712 12 00

Mobil: +43-664-14 47 947

www.foggensteiner.at