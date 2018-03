EANS-News: centrotherm photovoltaics AG / REC setzt auf centrotherm photovoltaics Anlagen für Aufrüstung bestehender Produktionslinien in Singapur

28. Februar 2013 - REC, einer der weltweit führenden

Anbieter von Solarstrom-Lösungen, ordert centrotherm High Throughput Diffusionsanlagen für ihre komplette 740 Megawatt (MW) Solarproduktionslinie in Singapur. Nach erfolgreicher Integration der centrotherm Diffusionstechnologie in die erste Produktionslinie will REC alle weiteren Linien an seinem Standort in Asien aufrüsten. centrotherm photovoltaics konnte sich gegenüber Wettbewerbern mit seinem Produkt durchsetzen, da der 5-Stock-Diffusionsofen neben einer hervorragenden Phosphordiffusion eine zuverlässige Realisierung eines hohen Emitterwiderstandes bei gleichzeitig niedrigen Kosten ermöglicht. Der durchsatzoptimierte Rohrofen ist auf die vielseitigen Anforderungen der Solarzellen-Massenproduktion ausgelegt und bietet eine herausragende Prozess-Performance und -Stabilität. Das Auftragsvolumen für die Aufrüstung liegt im höheren einstelligen Millionenbereich.

Mit diesem Schritt wird REC die nächste Generation an Hochleistungssolarzellen und Modulen für den global wachsenden Solarmarkt entwickeln. Solarmodule von REC wurden von PHOTON Laboratory Anfang 2012 zum Testsieger in Moduleffizienz und Ertrag gekürt.

"centrotherm kann mit seinen Lösungen und Produkten im Bereich Solarzelle weltweit führende Hersteller überzeugen, da sie hohe Prozesssicherheit sowie Anlagenleistung garantieren und damit state-of-the-art-Produkte ermöglichen," betont Dr. Josef Haase, CEO der centrotherm cell & module und ergänzt: "Unsere führende Produktionstechnologie hat zusammen mit der Kompetenz unserer Service-und Vertriebsgesellschaft in Singapur den entscheidenden Vorteil ausgemacht."

Über centrotherm photovoltaics AG

Die centrotherm photovoltaics AG mit Sitz in Blaubeuren ist ein weltweit führender Technologie- und Equipmentanbieter der Photovoltaikbranche. Das Unternehmen stattet namhafte Solarunternehmen und Branchen-Neueinsteiger mit schlüsselfertigen ("Turnkey") Produktionslinien und Einzelanlagen für die Herstellung von Silizium, kristallinen Solarzellen und -modulen aus. Damit verfügt der Konzern über eine breite und fundierte Technologiebasis sowie Schlüsselequipment auf nahezu allen Stufen der photovoltaischen Wertschöpfungskette. Die centrotherm photovoltaics AG ist derzeit im Prime Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet, wird jedoch zum 1. März in den General Standard des geregelten Marktes wechseln.

Über REC

REC ist ein weltweit führender globaler Anbieter von Solarstrom-Lösungen. Mit fast zwei Jahrzehnten Erfahrung bieten wir nachhaltige, leistungsstarke Produkte, Dienstleistungen und Investitionsmöglichkeiten für die Solar- und Elektronikindustrie. Gemeinsam mit unseren Partnern schaffen wir Werte, indem wir passende Lösungen für den weltweit wachsenden Strombedarf anbieten. Unsere 2.300 Mitarbeiter weltweit erwirtschafteten im Jahr 2012 einen Umsatz von mehr als 7 Milliarden Norwegischen Kronen, das entspricht rund 1 Milliarde Euro bzw. 1,3 Milliarden US-Dollar.

Weitere Informationen über REC finden Sie auf: www.recgroup.com

