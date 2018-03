Die LiteTouch Training Akademie von Syneron Dental Lasers wird global

Yokneam, Israel (ots/PRNewswire) - Bahnbrechende Ausbildungspartnerschaft mit einigen der erfahrensten Dozenten

für Laserzahnmedizin

Syneron Dental Lasers (http://www.synerondental.com), führender Anbieter für innovative Dentallaser-Technologien, freut sich, die Eröffnung seiner weltweiten LiteTouch(TM) Training Akademie bekanntgeben zu dürfen. Dieses bahnbrechende Konzept eröffnet über acht akademische Einrichtungen rund um den Globus und bietet praktisches LiteTouch(TM)-Training und Einblicke in die Laser-in-the-Handpiece(TM)-Technologie.

Syneron Dental Lasers hat sich für dieses Ausbildungsprojekt mit hochkarätigen Einrichtungen für Laserzahnmedizin zusammengetan, darunter:

International Society for Oral Laser Applications (SOLA) in Wien

Universitat de Barcelona

Hebrew University und Hadassah Medical Center in Jerusalem

Université Nice Sophia Antipolis

Universität Plowdiw

Fakultät für medizinische Wissenschaften, allgemeine Stomatologie, an der Universität "Goce Delcev" Stip, Mazedonien

Université de Genève

Asia Pacific Laser Institute

Die LiteTouch(TM)-Trainingsprogramme bestehen aus klassischen Vorlesungen sowie praktischen Übungsstunden. Die Akademie bietet Schulungen durch massgebliche Multiplikatoren und spricht im Wesentlichen zwei Zielgruppen an: Neueinsteiger in der Laserzahnmedizin und praktizierende Zahnmediziner, die ihre klinischen Kenntnisse erweitern wollen. Zusätzlich umfasst das Programm ein neuartiges Ausbildungsangebot für Fachleute, die Best Practices (what do you mean with best practices? I would recommend beste Methoden instead) und klinische Lösungen für spezifische Abläufe in ihren jeweiligen Fachgebieten erlernen möchten (z. B. Endodontologie, Parodontologie, Kinderzahnheilkunde, Wiederherstellungs- und Oralchirurgie, Ästhetische Zahnmedizin und andere).

"Wir freuen uns sehr, die LiteTouch(TM) Training Akademie zu eröffnen - als erste Einrichtung ihrer Art, die sich über den gesamten Globus erstreckt", sagte Ira Prigat, President und CEO von Syneron Dental Lasers. "Ausserdem sind wir stolz darauf, ein Staraufgebot an LiteTouch(TM)-Lehrkräften zusammengestellt zu haben, die in den letzten Jahren hunderte von Lehrstunden angehäuft haben. Unsere Trainingsakademie unterstreicht, welch grossen Wert Syneron Dental Lasers auf Laser-Schulungen und die umfassende Einführung der Dentallaser-Technologie legt. Absolventen der Akademie werden dazu in der Lage sein, unverzüglich mit dem Einsatz von LiteTouch(TM)-Lasern für alltägliche und komplexe zahnmedizinische Eingriffe zu beginnen", so Ira Prigat weiter.

Weitere Informationen über die LiteTouch Training Academy erhalten Sie unter http://www.synerondental.com/lite-touch/training-courses oder per E-Mail an dental @ syneron.com.

