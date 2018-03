Sky Deutschland: Jahresergebnis 2012

EBITDA verbessert sich im Jahresvergleich um 104 Mio. Euro

Starkes Wachstum in allen Bereichen

EBITDA: Steigerung um 104,4 Mio. Euro auf -51,1 Mio. Euro

Umsatz: Steigerung um 17 Prozent auf 1.333,2 Mio. Euro

ARPU (auf Jahresbasis): Anstieg um 1,44 Euro auf 31,90 Euro

Gesamtkundenzahl: Steigerung um 351.000 auf 3.363.000 (+12 Prozent)

Sky Premium-HD-Kunden: Steigerung um 540.000 auf 1.514.000 (+56 Prozent)

Kunden mit Sky+: Steigerung um 518.000 auf 929.000 (+126 Prozent)

Kunden mit Zweitkarte: Steigerung um 172.000 auf 346.000 (+98 Prozent)

Sky Go Kunden-Logins: Steigerung um 25,7 Mio. auf 33,3 Mio. (+335 Prozent)

Wichtige strategische Meilensteine erreicht

Sicherung aller wichtigen Fußballrechte inklusive der Bundesliga-Liverechte auf allen Plattformen

Verlängerung und Erweiterung der Vereinbarungen mit den wichtigsten Hollywoodstudios

Kooperationsvereinbarungen mit allen wichtigen Kabelnetzbetreibern und der Deutschen Telekom

Neue Finanzierungsstruktur verbessert Spielraum für Unternehmensentwicklung

Verbesserte Funktionalität und erweitertes Programmangebot auf Sky Go und Sky Anytime

Deutliche Erweiterung des HD-Angebots und Senderstart von Sky Atlantic HD

Zuschauerzahlen und Kundenzufriedenheitswerte auf Rekordniveau

Auszeichnung mit mehreren Produkt- und Servicepreisen

Ausblick bestätigt

- Das Unternehmen geht davon aus, dass das EBITDA im Gesamtjahr 2013 positiv sein und danach stark weiterwachsen wird.

Brian Sullivan, Vorsitzender des Vorstands der Sky Deutschland AG:

"2012 haben wir ein starkes operatives Ergebnis erzielt, das vor allem von unserem Kundenfokus und der kontinuierlichen Erweiterung unseres Programm- und Produktangebots getragen wurde. Die sehr gute Resonanz auf unsere innovativen Services wie beispielsweise Sky Go und Sky Anytime spiegeln unsere hohe Kundenzufriedenheits- und Kundenbindungswerte wider und zeigen deutlich das Potenzial für weiteres Wachstum. 2013 wird ein tolles Fernsehjahr mit einer Vielzahl von Film-Blockbustern und Serien, einer einzigartigen Auswahl von Live-Sport-Angeboten wie beispielsweise der Bundesliga sowie vielen aufregenden Innovationen. Unsere Kunden werden auf noch mehr verschiedenen Wegen auf das qualitativ hochwertige Programmangebot von Sky zugreifen können und so noch mehr Gründe haben, Sky zu abonnieren bzw. Sky Kunde zu bleiben."

2012 war ein ausgezeichnetes Jahr für Sky Deutschland: Das Unternehmen verzeichnete deutliche Zuwächse bei der Zahl der Abonnenten des ständig erweiterten Programmangebots, verteidigte seine Innovationsführerschaft im Markt und baute den Kundenservice weiter aus. Damit wurde ein starkes operatives und finanzielles Ergebnis erzielt: Im Geschäftsjahr 2012 verbesserte sich das EBITDA um 104,4 Mio. Euro auf -51,1 Mio. Euro (2011: -155,5 Mio. Euro). Der Gesamtumsatz stieg um 17 Prozent auf 1.333,2 Mio. Euro (2011: 1.138,7 Mio. Euro). Die Gesamtkundenzahl erhöhte sich deutlich um 351.000 auf 3.363.000 zum Jahresende (+12 Prozent). Der ARPU auf Jahresbasis stieg um 1,44 Euro auf 31,90 Euro. Obwohl das Produkt- und Serviceangebot deutlich ausgebaut wurde, legte Sky weiterhin den Fokus auf strenge Kostenkontrolle. Als Ergebnis dieser Maßnahmen erhöhten sich die Gesamtkosten ohne Abschreibungen lediglich auf 1.384,3 Mio. Euro (2011: 1.294,2 Mio. Euro) - inklusive der Kosten für ein volles Betriebsjahr von Sky Sport News HD, dem Senderstart von Sky Atlantic HD sowie der Erweiterung des Sky HD-Angebots.

Wichtige strategische Ziele erreicht

Im Jahr 2012 erreichte Sky eine Reihe von wichtigen Meilensteinen. Umfassende Marketing- und Verbreitungsvereinbarungen mit den großen deutschen Kabelnetzbetreibern, darunter Unitymedia, Kabel BW und Kabel Deutschland, sowie eine strategische Partnerschaft mit der Deutschen Telekom erweitern die Verfügbarkeit des einzigartigen Entertainment-Angebots von Sky für eine ständig wachsende Anzahl von Zuschauern. Mit dem Erwerb der erweiterten und exklusiven Bundesliga-Medienrechte für die Spielzeiten 2013/14 bis 2016/17 hat sich Sky die Liverechte aller wichtigen Fußballwettbewerbe gesichert. Dazu zählen außerdem die Rechte für die UEFA Champions League, die UEFA Europa League, den DFB-Pokal sowie die österreichische Bundesliga. Im Laufe des Jahres 2012 gelang es dem Unternehmen, sein Film- und Unterhaltungsangebot durch die Erweiterung und Verlängerung von exklusiven Programmvereinbarungen mit den wichtigsten Hollywoodstudios sowie anderen bedeutenden Rechteinhabern wie beispielsweise Sony Pictures Television, NBC Universal Studios Networks, Warner Brothers, Constantin Film, Tele München, Splendid, Telepool, Tobis, ZDF Enterprises und Discovery Networks weiter zu stärken. Die neue Finanzierungsstruktur, die am 14. Januar 2013 bekannt gegeben wurde, gibt dem Unternehmen den Spielraum, sich weiter zu entwickeln und die Möglichkeiten des kontinuierlich wachsenden Markts für Premium-Pay-TV auszuschöpfen.

Meilensteine im Innovationsbereich

Mit dem Ausbau von Sky Go hat Sky auch seine Marktführerschaft im Innovationsbereich gestärkt. Die wachsende Attraktivität des Angebots spiegelt sich in der Anzahl der Kunden-Logins wider, die im Geschäftsjahr 2012 um 335 Prozent auf 33,3 Mio. angestiegen sind. Sky Go ist das führende Over-the-Top (OTT) Angebot im Pay-TV in Deutschland und Österreich und bietet den Kunden auf Abruf Zugriff auf exklusive neue Filme und Top-Serien, bevor sie woanders zu sehen sind, sowie auf die Live-HD-Sportsender von Sky. Seit letzter Woche ist der neue intuitive und innovative Sky Guide auch für Sky Go verfügbar. Er bietet den Kunden nützliche neue Optionen wie beispielsweise "Mobile Record". Diese Funktion ermöglicht es den Kunden, ihren Sky+ Festplattenrekorder über die Sky Go App von ihrem iPad, iPhone und iPod touch sowie über das Web zu programmieren. Im Geschäftsjahr 2012 stieg die Zahl der Sky+ Kunden um 126 Prozent auf 929.000 an (2011: 411.000). Damit verdoppelte sich die Anzahl der Sky Haushalte mit Sky+ Festplattenrekordern auf 28 Prozent. Sky Anytime, der On-demand-Service von Sky+, wurde ebenfalls deutlich ausgebaut, indem die Auswahl von Film-Blockbustern, aktuellen Serienhits, spannenden Dokumentationen und ausgewählten Kinderprogrammen kontinuierlich erweitert wurde.

Darüber hinaus forcierte Sky einen signifikanten Anstieg im HD-Angebot, das von 42 HD-Sendern zu Beginn des Jahres auf derzeit 64 HD-Sender wuchs. Sky Premium-HD - das marktführende HD-Angebot in Deutschland und Österreich - war ein weiterer Wachstumstreiber: Die Anzahl der Sky Premium-HD-Kunden stieg um 56 Prozent auf 1.514.000 Mio.; mittlerweile haben sich 45 Prozent aller Sky Haushalte für Sky Premium-HD entschieden. Der Senderstart von Sky Atlantic HD im Mai 2012 war ein weiteres Highlight für die Kunden. Der neue Sky Sender zeigt herausragende Serien und Produktionen von HBO, dem erfolgreichsten US-Premiumsender, exklusiv.

Da immer mehr Familien das erstklassige Unterhaltungsangebot von Sky gleichzeitig in verschiedenen Räumen nutzen wollen, stieg die Zahl der Kunden mit einer Zweitkarte im Jahresvergleich um fast das Doppelte auf 346.000 (2011: 175.000). Die wachsende Attraktivität des exklusiven Sky Entertainmentangebots zeigt sich auch in weiter steigenden Zuschauerzahlen und Kundenzufriedenheitswerten sowie einem deutlichen Zuwachs an Marktanteilen.

Auszeichnungen für qualitativ hochwertigen Kundenservice

Im Geschäftsjahr 2012 hat Sky eine Vielzahl von Auszeichnungen für die Qualität seines Kundenservices erhalten: Der TÜV verlieh dem Kundenservice von Sky das Siegel "TÜV Service tested" und Focus-Money zeichnete Sky als "Fairster Premium-TV-Anbieter" aus. Im größten Service-Ranking Deutschlands wurde Sky der "Service-Champion" unter den Premium-TV-Anbietern. Um den mehrfach preisgekrönten Kundenservice weiter auszubauen, hat Sky rund 170 neue Arbeitsplätze in seinen Servicecentern geschaffen.

