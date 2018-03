EANS-News: CURANUM AG / Curanum im Aufwärtstrend

Curanum AG: Curanum im Aufwärtstrend

Die Curanum AG als größte börsennotierte Pflegeheimbetreiberin Deutschlands kehrt mit den heute vorgelegten Zahlen zum Konzernabschluss in die Gewinnzone zurück. Der Umsatz steigt um 9% auf 289 Mio. EUR. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) verbessert sich deutlich auf 18 Mio. EUR (Vorjahr -8 Mio. EUR). "Damit liegt unsere EBIT-Rendite", so der Vorstandsvorsitzende Walther Wever, "mit 6,2% leicht über der veröffentlichten Ergebnisprognose von 6%". Das Konzernergebnis nach Steuern beträgt 4,2 Mio. EUR.

Stabilere Bilanzstrukturen

CURANUM weist ein Eigenkapital von 56 Mio. EUR aus, was einer Eigenkapitalquote von 21% (Vorjahr 17%) entspricht. Gleichzeitig ist die Nettofinanzverschuldung trotz der Kaufpreiszahlung für sechs ehemalige GWA Einrichtungen um 4 Mio. EUR auf rund 47 Mio. EUR zurückgeführt worden. "Dass wir wieder im Aufwärtstrend sind, zeigt sich", so Wever, "auch daran, dass die Nettofinanzverschuldung erstmals seit Jahren unter dem Niveau des Eigenkapitals liegt".

Anschlussfinanzierung gesichert

Der betriebliche Mittelzufluss ist um 17% auf 24 Mio. EUR gestiegen. Auch hat sich der Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit infolge der Rückführung von Bankdarlehen auf 17 Mio. EUR erhöht. "Auch wenn die Anschlussfinanzierung aufgrund unserer offenbar von den Banken sehr kritisch gesehenen Branche deutlich mehr Zeit in Anspruch nahm als ursprünglich veranschlagt, konnten wir uns im Spätherbst 2012 mit zwei Bankengruppen auf eine neue Konsortialfinanzierung verständigen. Damit ist die Basisfinanzierung sichergestellt, die uns allerdings aufgrund vereinbarter Finanzkennzahlen (financial covenants) auf absehbare Zeit keine Dividendenzahlungen und kein weiteres Wachstum ermöglicht", so Wever.

Korian Übernahme

Insofern begrüßten Aufsichtsrat und Vorstand das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot der Korian Deutschland AG vom 21. Januar 2013 und dessen Änderung vom 13. Februar 2013, zu dem sie ausführlich am 4. Februar bzw. am 17. Februar 2013 - mit der Empfehlung an die CURANUM-Aktionäre, das Angebot anzunehmen - Stellung nahmen. "Auch wenn die Frist des zweiten Angebots noch bis zum 4. März 2013 läuft", so Wever, "ist es zu begrüßen, dass sich inzwischen nach der letzten Veröffentlichung von Korian knapp 78% der Anteilseigner zum Verkauf ihrer CURANUM-Aktien entschieden haben. Denn damit werden wir in die Lage versetzt, die Finanzierung des Unternehmens mittelfristig sicherzustellen und den geplanten Wachstumskurs fortsetzen".

Veränderung in den Organen der Gesellschaft

Aufsichtsrat und Vorstand danken den beiden Aufsichtsratsmitgliedern Herren Dr. Dieter Thomae und Dr. Michael Treichl, die den Turn around der Curanum AG der vergangenen Jahre aktiv begleiteten. Diese haben vor dem Hintergrund des sich abzeichnenden Wechsels der Anteilseigner ihre Bereitschaft erklärt, in Kürze von ihren Aufsichtsratsmandaten zurückzutreten, damit Korian als neuer Anteilseigner zukünftig angemessen im Aufsichtsrat vertreten ist. Auch danken sie Frau Judith Barth, deren Bitte einer vorzeitigen Auflösung ihres Vertrages als Finanzvorstand heute entsprochen wurde, damit Frau Barth sich einer neuen beruflichen Herausforderung stellen kann. Die Nachfolgesuche ist inzwischen eingeleitet. Bis zur Neubestellung des Finanzvorstandes übernimmt Herr Walther Wever kommissarisch diese Aufgabe.

München, den 28. Februar 2013

Der Vorstand

