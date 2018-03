"Kleine Zeitung" Kommentar: "Der Papst, der Tod und die Freude am Glauben" (Von Thomas Götz)

Ausgabe vom 28.2.2013

Graz (OTS) - Der Papst hat sich in einer bewegenden Audienz vor Tausenden Menschen aus seinem Amt verabschiedet. Er nutzte die Chance, den Gläubigen etwas mitzugeben. "Mein Wunsch ist es, dass alle die Freude spüren, dass sie spüren, wie schön es ist, ein Christ zu sein und zur Kirche zu gehören." Etwas von der Freude war auf dem Platz zu spüren. Zum ersten Mal war es ein Abschied ohne Tod.

Wünschen muss man sich und anderen nur, was nicht selbstverständlich ist. Warum eigentlich? Die Botschaft des Christentums könnte besser nicht sein. Sie handelt von der Überwindung des Todes und von einer Freiheit, die aus dem Verlust der Todesangst kommt. Warum muss sich das Oberhaupt so einer Religion Sorgen machen, die Gläubigen könnten sich zu wenig freuen?

Der schlichte Satz schlägt einen Grundton im Denken von Joseph Ratzinger an. Es ist nicht selbstverständlich, dass die Botschaft auch in aller Frische und unversehrt ankommt. Seine Interventionen gegen die "Theologie der Befreiung" waren die Abgrenzung von einem zu engen, rein innerweltlichen Freiheitsbegriff, der damals sehr modisch war. Die mit seinem Lebenswerk untrennbar verbundene Floskel von der "Diktatur des Relativismus" drückt dieselbe Sorge aus: dass der Verzicht auf feste Bezugspunkte zuletzt auch die Freude am Glauben, am Leben zerstört.

Indirekt spricht der Satz aber auch von den unerquicklichen Machenschaften der Kurie, unter denen der 85-Jährige in den fast acht Jahren seines Pontifikats gelitten hat. Wenn von der "Freude, zur Kirche zu gehören" die Rede ist, muss auch von den Hindernissen geredet werden, die in einer schlecht organisierten, offenbar auch ziemlich intriganten Zentralorganisation aufgerichtet werden.

Trotz seiner jahrzehntelangen Erfahrung in der Glaubenskongregation scheint sich der Theologe und Schöngeist keine Vorstellung gemacht zu haben, was in den Ressorts der Kollegen vor sich geht und wie schlecht koordiniert die "Regierung" seines Staates ist. Ämter, die dem Papst zuarbeiten sollten, haben ihm stattdessen das Leben schwer gemacht, ihm beinahe die Freude an seinem Amt vergällt. Sie haben der Kirche geschadet. Hier Ordnung zu schaffen, ist ein dringender Auftrag an den Nachfolger.

Der Wind kam von vorne und Gott schien zu schlafen", sagte der Papst auch. Starke Worte, gekleidet ins biblische Bild vom schlafenden Jesus im sturmgebeutelten Schiff. Unmöglich, sie nicht auf Joseph Ratzingers turbulente Jahre im apostolischen Palast zu beziehen.****

