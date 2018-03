EANS-News: Identive Group Inc. / Identive Group veranstaltet am 7. März 2013 Telefonkonferenz und Webcast zu den Ergebnissen des vierten Quartals 2012

Identive Group, Inc.

(NASDAQ: INVE; Frankfurt: INV), ein führender Anbieter von Produkten, Diensten und Lösungen in den Bereichen Sicherheit, Identifikation und RFID-Technologien, wird am Donnerstag, den 7. März 2013, um 15:00 Uhr MEZ (9:00 am EST) eine Telefonkonferenz und einen Webcast in englischer Sprache abhalten.

Ayman S. Ashour, CEO und Chairman, und David Wear, CFO, werden im Rahmen des Webcasts Analysten und Investoren die Ergebnisse des vierten Quartals 2012 präsentieren und anschließend für Fragen zur Verfügung stehen.

Die Telefonkonferenz steht allen Interessierten offen. Der Webcast umfasst eine Präsentation, die im Bereich "Präsentationen, Berichte und Webcasts" im Investor- Relations-Bereich der Identive-Website (www.identive-group.de) aufgerufen werden kann. Die Einwahlnummern für die Telefonkonferenz lauten:

0800 101476 (gebührenfrei in Deutschland) oder +49 (0)69 22221020, 0800 881100 (gebührenfrei in der Schweiz) oder +41 (0)445801080, 888 771 4371 (gebührenfrei in den USA) oder +1 847 585 4405. Der Teilnehmer-Code ist 34372133.

Eine Aufzeichnung des Webcasts steht anschließend für 30 Tage auf der Investor-Relations-Website der Identive Group zur Verfügung. Die Einwahlnummern für die Aufzeichnung der Telefonkonferenz, die für eine Woche auf der Identive-Website zur Verfügung stehen wird, lauten +1 630 652 3042 (international) oder 888 843 7419 (innerhalb der USA), der Teilnehmer-Code ist 34372133.

Über Identive Group:

Die Identive Group (NASDAQ: INVE; Frankfurt: INV) ist ein internationales Technologieunternehmen, das die weltweite Marktführerschaft im Bereich sicherer ID- Technologien anstrebt. Identive bietet Regierungsbehörden, Unternehmen und Endkunden erstklassige und erprobte Produkte und Lösungen in den Bereichen Identity Management, physische und logische Zugangskontrolle, kontaktloses Bezahlen, NFC-Lösungen und RFID-Systeme. Das Wachstumsmodell des Unternehmens basiert auf einer Kombination aus zielgerichteten Akquisitionen und organischem, Technologie-basiertem Wachstum. Mit AskIdentive.com betreibt das Unternehmen die in der Branche führende Social Media- und Informationsplattform für Informationen rund um Identive und die Industrie. Für weitere Informationen besuchen Sie uns auf www.identive-group.com oder folgen Sie uns bei Twitter @IdentiveGroup und @IdentiveDeutsch.

Unternehmen: Identive Group Inc. Carnegie Ave., Bldg. B 1900 US-CA 92705 Santa Ana Telefon: +1 949 553 4280 FAX: +49 89 9595-5555 Email: investorrelations @ identive-group.com WWW: http://www.identive-group.com Branche: Informationstechnik ISIN: US45170X1063 Indizes: NASDAQ Börsen: Freiverkehr: Berlin, München, Hamburg, Düsseldorf, Stuttgart, Nasdaq: New York, Open Market (Freiverkehr) / Entry Standard: Frankfurt Sprache: Deutsch

Rückfragen & Kontakt:

Vereinigte Staaten: Darby Dye, +1 949 553 4251, ddye @ identive-group.com

Europa: Lennart Streibel, +49 89 9595 5195, lstreibel @ identive-group.com