Maba Fertigteilindustrie übernimmt Quickbloc Intelligente Betonwürfel für mobile Bauwerke

Wien (OTS) - Mit nur vier Quickbloc Grundtypen auf Basis eines Kubus aus Beton werden Boxen für Schüttgut, Hafenmauern, Hallen, Garagen, Anlagen für Hochwasserschutz und sogar Brücken gebaut. "Quickbloc ist ein simples, aber besonders intelligentes Baukastensystem", beschreibt Dr. Bernhard Rabenreither, Geschäftsführer der Maba FTI das Beton-Trockenbausystem. Durch die besondere Statik entsteht eine hohe Stabilität, sodass Quickbloc-Konstruktionen auch extremen Belastungen standhalten. Die Maba Fertigteilindustrie (FTI), ein Unternehmen der international agierenden Kirchdorfer Gruppe, produziert und vertreibt Quickbloc flächendeckend in Österreich und Tschechien. Zur weiteren Internationalisierung wird ein Lizenzgeschäft mit Partnern aufgebaut. Übernommen wurde das europaweit anerkannte Patent der Bregenzer Vogel KG mit Jahreswechsel.

Rabenreither freut sich über den Zuwachs: "Quickbloc passt perfekt zu Maba. Wir verfügen über Kompetenz in der Herstellung von Betonfertigteilen höchster Qualität, umfassendes technisches Know-how und haben die Ambition unsere Produkte kontinuierlich weiterzuentwickeln." Die Betonkuben mit 60 cm Kantenlänge können schnell zu einem stabilen System zusammengebaut werden und werden, je nach Einsatzgebiet, mit anderen passenden Systemsteinen ergänzt. Ähnlich wie die bekannten Legobausteine haben die Elemente an der Oberseite eine pyramidenstumpfförmige Erhebung und eine dazu passende Vertiefung an der Unterseite. So können diese passgenau aufeinander versetzt und miteinander verbunden werden.

Wiederverwendung gewünscht

Maba Vertriebsleiter DI Daniel Briedl: "Immer öfter werden bestimmte Bauten nur für eine begrenzte Zeit gebraucht. Quickbloc-Steine können jederzeit zerstörungsfrei auf- und abgebaut und für verschiedene Einsatzbereiche verwendet werden." Damit ist dieses System zum Beispiel für Bauhöfe und kommunale Betriebe sehr wirtschaftlich. "In der Abfallwirtschaft, wo verschiedene Güter durch Wände oder in Boxen getrennt voneinander gelagert werden, sind Mobilität und Flexibilität von großem Vorteil, da sich Anforderungen immer wieder ändern". Beim Hochwasserschutz werden die Vorrichtungen sowohl temporär als auch permanent eingesetzt.

Herausforderung Statik - einziges zertifiziertes System

Nach mehrjährigen Versuchsreihen und Prüfung durch das Münchner Institut LGA ist Quickbloc das sicherste und einzige System mit geprüfter und zertifizierter Statik und damit nachweislich standsicher gegen Anpralllasten. Damit kann Quickbloc auch in Ländern, die ab einer gewissen Bauhöhe einen statischen Nachweis fordern, eingesetzt werden. "Schwere Geräte wie Bagger oder Radlader stoßen z.B. bei Arbeiten in Abfallaufbereitungsanlagen immer wieder gegen die Wände. Diese müssen dem Anprall statisch standhalten", erklärt Briedl und "im Vergleich zu anderen Bauweisen sind Quickbloc-Konstruktionen nach Fertigstellung sofort belastbar." Als perfekte Beispiele für die Umsetzung höchster statischer Anforderungen gelten die Brücke in Kempten oder eine Bunkeranlage in Niederösterreich. "Das Quickbloc-System ist das einzige, das in sich fixiert und verankert werden kann und damit diese besondere Stabilität erhält", betont Briedl.

Quickbloc

1996 begann Ing. Werner Vogel, Geschäftsführer Vogel KG, das Quickbloc-System zu entwickeln und hat dieses seither national und international erfolgreich vermarktet. Es ist das einzige System dieser Art das zertifiziert ist und wurde in Tschechien als innovativstes Betonprodukt 2010 ausgezeichnet. Mit seinem Rückzug aus dem Unternehmen hat Vogel das Patent mit 1. Jänner 2013 an die Kirchdorfer Gruppe übergeben.

