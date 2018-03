Stronach/Kaufmann-Bruckberger: ÖVP-Politik ist Parteibuchwirtschaft, Freunderlwirtschaft und Proporz

Die Budgethoheit liegt beim Landtag, nicht bei Pröll

Wien (OTS) - "Jedem ist ersichtlich: Die ÖVP-Politik ist Parteibuchwirtschaft, Freunderlwirtschaft und Proporz", erklärte Team Stronach Rechnungshofsprecherin Elisabeth Kaufmann-Bruckberger am Beispiel der Niederösterreichischen Finanzpolitik in ihrer Begründung einer Dringlichen Anfrage an Finanzministerin Fekter. Die 12, 6 Mrd. Euro Schulden des Landes bezeichnete sie als "verantwortungslose Politik, Vergeudung von Volkseigentum." Auffallend sei, so Kaufmann-Bruckberger, dass Postenbesetzungen bei der FMA den Verdacht der Feunderlwirtschaft erhärten.

"Die Freunderlwirtschaft im Finanzministerium funktioniert! Nach dem Schmiergeldskandal in der OeNB kommt dort Kurt Pribil von der FMA -und sein Nachfolger ist Klaus Kumpfmüller - als Großkundenbetreuer der OÖ-Raiffeisenbank und Hypolandesbank und ehemaliger Sekretär Fekters", führte Kaufmann-Bruckberger aus. Es sei zumindest auffallend, dass Fekter einen Adlatus an die FMA-Spitze setzt, wenn ein Korruptionsverdacht in Niederösterreich auftaucht. Klärung verlangte Kaufmann-Bruckberger Auskunft, ob Absprachen zwischen der FMA und dem Land Niederösterreich existieren, dass es keine Infos über die Finanzgeschäfte an die Landesregierung vor dem Wahltag am 3. März gibt.

In diesem Zusammenhang "hat der Schattenkanzler sein wahres Gesicht gezeigt: in Niederösterreich herrscht Diktatur", so die Team Stronach Mandatarin. Denn es gebe eine verkrustete Altpolitik, "das hat nichts mit Demokratie zu tun! Die Budgethoheit liegt beim Landtag, nicht bei Pröll. Das ist ein Sauhaufen, wenn nicht einmal die Landesregierung Einblick in Finanzgeschäfte erhält!"

Im Detail wurden ausständige Wohnbaudarlehen von 8 Mrd. Euro verkauft, aufgrund der Abzinsung blieben 4,4 Mrd. Dieser Betrag wurde dann an die Vermögensverwaltung - Eigentümer fibeg und Landeshypo -zur Veranlagung gegeben. Die Vermögensverwaltung ist aber eine Personengesellschaft und brauche laut Kaufmann-Bruckberger eine Bankenlizenz für derartige Veranlagungen. "Das ist rechtlich bedenklich", so Kaufmann-Bruckberger, die davon überzeugt ist: "Diese 4,4 Mrd. wurden widerrechtlich veranlagt!"

Den von Landeshauptmann Pröll behaupteten Gewinn aus den Veranlagungen habe man bis dato jedenfalls nicht erkennen können, während der Schuldenstand des Landes Niederösterreich in den vergangenen vier Jahren von Pröll um 80 Prozent auf 12,6 Mrd. Euro erhöht wurde. Interessant sei, dass Pröll immer erkläre, dass die Veranlagungen mit 3,2 Prozent verzinst seien. "Der Rechnungshof nennt aber 1,8 Prozent, Finanzlandesrat Sobotka 2,2 Prozent - ich glaube dem Rechnungshof", so Kaufmann-Bruckberger. Um noch einen Gewinn aus diesen Veranlagungen erzielen zu können - also zumindest "8 Mrd. und 1 Cent" zu erreichen - müsste es ab jetzt 11,7 Prozent Zinsen geben, rechnete sie vor. Tatsächlich müsse man aber massive Verluste von rund 1,8 Mrd. annehmen - "Geld, das den Niederösterreichern angesichts der hohen Arbeitslosigkeit helfen hätte können!"

Bedauerlich ist für Kaufmann-Bruckberger, dass zwar die SOKO St. Pölten verstärkt werden soll - aber erst nach dem 3. März. "Das schaut nach einer Weisung von Erwin Pröll aus", vermutet die Team Stronach Abgeordnete. An die Finanzministerin richtete sie die Frage, warum nicht auch in Niederösterreich eine Expertentroika wie in Salzburg eingesetzt wurde. "Der Kurs Richtung Staatsbankrott geht weiter - und die ÖVP schaut zu", so Kaufmann-Bruckberger, die mahnte:

"Diesen Schuldenberg von bald 300 Mrd. Euro dürfen wir nicht nächsten Generationen überlassen!"

