Nessus übernimmt Serverhousing für ACP in Wien

Wien (OTS) - Der österreichische Managed-Hosting Dienstleister Nessus betreibt ab sofort das Housing für sämtliche Server des auf IT-Dienstleistungen und Business-Lösungen spezialisierten IT-Providers ACP.

Durch hohe Ausfallsicherheit, große Flexibilität, die Möglichkeit, auf mehrere Internet-Carrierer zurückgreifen zu können und nicht zuletzt durch die zentrale Wiener Lage, bietet Nessus ideale Voraussetzungen für die technische Betreuung von ACP. ACP ist seit 5 Jahren im Datacenter Business aktiv und findet seit Anfang 2013 in Nessus einen hervorragenden Partner für neue strategische Ausrichtungen.

ACP bietet herstellerunabhängig Consulting, Beschaffung und Integration, Managed Services, Datacenter Services sowie IT-Finanzierung für das gesamte IT-Sortiment für Unternehmen, Behörden und Organisationen jeder Größe. Gegründet 1993 beschäftigt der IT Provider in Deutschland und Österreich mittlerweile über 900 Mitarbeiter an mehr als 20 Standorten. Im Geschäftsjahr 2011/2012 erzielte die ACP Gruppe einen Umsatz von 364 Millionen Euro.

Die Nessus GmbH ist einer der führenden österreichischen Anbieter für ein breites Spektrum an Internet-Dienstleistungen, von Serverhosting bis zu hochverfügbaren Webserverclustern. Seit der Unternehmensgründung 1999 hat sich Nessus vom Privatkunden Hosting-Dienstleister zum hochverfügbaren Business Hoster mit den Schwerpunkten Serverhousing und Managed-Hosting entwickelt. Zum Kundenstamm zählen Unternehmen wie Greenpeace, sms.at und Zürich Versicherung. Nessus beschäftigt 14 Mitarbeiter und erzielte 2012 einen Umsatz von 2,2 Mio. Euro.

Rückfragen & Kontakt:

Nessus GmbH

Susanne Strasser

Tel.: +43 (0)1 - 336 0006 4001

Mail: pr @ nessus.at, www.nessus.at