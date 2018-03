Konferenz der jungen Energieforscher in Wels

World Sustainable Energy Days NEXT des OÖ Energiesparverbandes

Wels (OTS) - Junge Energieforscher aus der ganzen Welt treffen sich ab heute zur Konferenz WSED NEXT in Wels bei den World Sustainable Energy Days des OÖ Energiesparverbandes.

Junge Forscherinnen werden maßgeblich unsere Energiezukunft mitgestalten. "Für die WSED NEXT wurden daher durch ein wissenschaftliche Jury 70 herausragende junge Experten aus der ganzen Welt ausgewählt", betont die Konferenzleiterin Christiane Egger vom OÖ Energiesparverband.

Die Jungforscherinnen kommen aus 30 Ländern und stellen Ihre Arbeit aus den Bereichen Energieeffizienz- und Biomasse-Forschung vor und diskutieren diese mit der versammelten Fachwelt.

Die World Sustainable Energy Days, eine der größten jährlichen Konferenzen im Bereich Energieeffizienz und Ökoenergie in Europa, finden von heute bis zum Freitag in Oberösterreich statt. In den letzten Jahren nahmen über 10.000 Experten und Entscheidungsträgerinnen an dieser Konferenz teil, ab heute sind über 800 Teilnehmer aus 61 Staaten der Erde in Wels.

