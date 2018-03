Stronach/Kaufmann-Bruckberger: Erfreuliche Reform für Pendler

Wien (OTS) - "Pendeln kostet Zeit, Nerven und bei ständig steigenden Spritpreisen immer mehr Geld", erinnerte Team Stronach Mandatarin Elisabeth Kaufmann-Bruckberger in ihrem Debattenbeitrag. Deshalb seien "Pendlereuro" und Jobticket im Sinne der Entlastung der Pendler zu begrüßen. Für Kaufmann-Bruckberger ist an der Reform erfreulich, "dass auch Teilzeitkräfte die Pauschale in Anspruch nehmen können. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung - speziell für Frauen, die Familie und Beruf unter einen Hut bringen müssen!" Das Jobticket - die Motivation für Unternehmen, ihren Angestellten die Netzkarten zu zahlen - sollte speziell in den Ballungsräumen forciert werden.

