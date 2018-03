VBBI: Vielzahl an kürzlich präsentierten Bildungsinitiativen ist Folge und weiterer Ansporn für VBBI

Wien (OTS) - Hannes Androsch: Die Bildungsinitiativen der Sozialpartner sind erfreuliche Beiträge in der Bildungsdebatte, für deren Gehör wir weiterhin mit allen uns zu Gebote stehenden Mittel eintreten werden.

Es ist bereits einiges in Bewegung gekommen: Ein deutliches Zeichen der lebhaften und notwendigen Bildungsdiskussion in Österreich wurde in den letzten Tagen erneut von den Sozialpartnern gesetzt. Die beiden Broschüren "Bildungsfundamente" und "Eine bessere Schule für unserer Kinder" der Sozialpartner sind höchst begrüßenswerte Beiträge zu notwendigen Bildungsreformen, wie sie vom Bildungsvolksbegehren formuliert und gefordert wurden.

Weitere positive Zeichen sind: Das Land Tirol hat in Kenntnis der fortschrittlichen Verhältnisse in Südtirol beschlossen, ebenfalls Ganztags- und Gesamtschulen einzuführen und der Landeshauptmann von Vorarlberg hat sich kürzlich für eine ähnliche bildungspolitische Richtung ausgesprochen wie sie inzwischen vom Land Tirol eingeschlagen worden ist. Entsprechende Überlegungen finden sich auch im Ergebnis des von Vizekanzler Dr. Michael Spindelegger eingesetzten Komitees unter der Leitung von Prof. Markus Hengstschläger.

Hannes Androsch ist über diese Initiativen hoch erfreut. Es gibt aber noch viel zu tun, daher versichert Androsch: "Es gibt eine Fortsetzung des Bildungsvolksbegehrens auf unterschiedlichen Ebenen. Die Bildungspolitik wird, wie von uns angekündigt, ein zentrales Thema im Wahlkampf werden. Die Initiatoren und Proponenten des Bildungsvolksbegehrens werden im Namen der fast 400.000 Unterstützerinnen und Unterstützer weiterhin mit aller Kraft für die Umsetzung der Forderungen für ein zeitgemäßes Bildungssystem in unserem Land eintreten."

Rückfragen & Kontakt:

Volksbegehren Bildungsinitiative

T: 01/3100740

F: 01/3100740-40

E: office @ vbbi.at

W: www.nichtsitzenbleiben.at