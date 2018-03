25 Jahre "Mei liabste Weis" im ORF

Die Jubiläumssendung mit Franz Posch am 9. März live aus Erl

Wien (OTS) - Ausgezeichnetes hören, Schönes sehen, Gutes genießen -das bietet Franz Posch seit nunmehr 25 Jahren bei "Mei liabste Weis". Und so erfüllt die Sendung, eine Produktion des ORF-Landesstudios Tirol, seit einem Vierteljahrhundert musikalische Publikumswünsche, wobei ausschließlich live gesungen und musiziert und dadurch viel Platz für Spontaneität, Improvisation und beste Unterhaltung geboten wird. Hier wird die Tradition authentischer Volksmusik gepflegt und mit jungen, innovativen Gruppen auch deren Zukunft präsentiert.

Für die Jubiläumssendung, die am Samstag, dem 9. März 2013, um 20.15 Uhr live auf dem Programm von ORF 2 steht, wurde ein ganz besonderer Ort ausgewählt. "Mei liabste Weis" geht diesmal nicht in einem urigen Gasthaus, sondern in dem erst im Dezember 2012 eröffneten modernen Festspielhaus Erl über die Bühne. Das zeitgenössische Baukunstwerk des Architektenteams Delugan/Meissl steht durchaus auch symbolisch für die TV-Sendung. Der Tradition eines Raumes, einer Region verbunden, aber mit Blick auf die Zukunft - dieser Philosophie folgt "Mei liabste Weis" seit 25 Jahren mit Erfolg. Aber statt eines Maestro am Dirigentenpult wird Franz Posch sein Debüt sozusagen als "Volksmusik-Maestro" geben. Weitere Informationen zur Sendung bietet das Internet unter tirol.ORF.at. Die Sendung ist in der ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream und als Video-on-Demand abrufbar.

ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz: "Mit 'Mei liabste Weis' präsentiert das ORF-Landesstudio Tirol seit 25 Jahren authentische Volksmusik in Reinkultur. Hier wird einerseits Tradition gelebt und gepflegt, andererseits aber auch dem innovativen Nachwuchs eine Plattform geboten. Der Moderator und Musiker Franz Posch, der von Beginn an mit dabei war, versteht es jedes Mal aufs Neue, seine Leidenschaft auf das Publikum zu übertragen und es für österreichische Volksmusik zu begeistern. Gratulation zum Vierteljahrhundert!"

ORF-Fernsehdirektorin Mag. Kathrin Zechner: "'Mei liabste Weis': die Sendung versteht es, Tradition und Volkskultur auf eine zeitgemäße Art und Weise hervorragend für unser Publikum zu vermitteln. Mein Dank gilt Franz Posch und dem gesamten Team des Landesstudios Tirol, das mit viel Herzblut, Engagement, inhaltlicher Kompetenz und Liebe zu 'liabste Weis' seit 25 Jahren diese österreichischen Inhalte vermittelt. Besonders freut es mich auch, dass wir diese spezielle Jubiläumssendung im neu eröffneten Festspielhaus Erl präsentieren dürfen. Dies unterstreicht den zeitgemäßen Zugang zu Tradition und Volkskultur, die Offenheit dieses Genres, der Künstler und der Menschen, die sich dieser Tradition widmen. In diesem Sinn gratuliere ich zu den letzten 25 Jahren und motiviere gleichzeitig für die kommenden Jahre, so aktiv für unser Publikum weiterzuarbeiten."

Landesdirektor Helmut Krieghofer: "Vor 25 Jahren wurde die Idee des Teams um den damaligen Volksmusikchef Peter Moser und Franz Posch zur Volksmusikwunschsendung mit, wie wir heute wissen, Potenzial zum Fixpunkt des Fernsehangebotes des ORF. Mit Franz Posch als Präsentator steht eine Fernseh-Persönlichkeit mit hohen Sympathiewerten und großer Kennerschaft als Moderator und Musikant für die Qualität der Volksmusikwunschsendung, in der es, einzigartig im Fernsehen, kein Playback gibt. Im alpenländischen Raum freuen wir uns mit 'Mei liabste Weis' auch über ein grenzüberschreitend wohlwollendes Publikum in Südtirol und Bayern."

25 Jahre "Mei liabste Weis"

"Mei liabste Weis" reist seit 25 Jahren durch Österreichs, Südtirols und Bayerns schönste Regionen und stellt Land und Leute vor:

Geografisch, historisch, kulturell und volksmusikalisch. Mit Gespür für die regionalen Feinheiten und Unterschiede der Landstriche. Und mit kulinarischen Gustostückerln, nach dem Motto: "Essen und Trinken und Musizieren halten Leib und Seele zusammen". "Mei liabste Speis" ist ein beliebter Fixpunkt der "liabsten Weis", Moderator Franz Posch hält erfolgreich seinen Lehrlingsstatus in den besten Gasthausküchen der Regionen.

Franz Posch lebt die Volksmusik

Seit 1988 präsentiert Franz Posch die beliebte TV-Volksmusikwunschsendung, seit 1991 ist die 90-minütige Live-Sendung im Hauptabendprogramm von ORF 2 zu sehen. Posch ist nicht nur Präsentator, sondern auch Vollblutmusiker, der selbst zu Harmonika oder Klarinette greift. Er begann schon mit vier Jahren Ziehharmonika zu lernen, später auch Trompete, Klavier, Klarinette und weitere Volksinstrumente. Seit 1988, also seit Beginn, ist er Präsentator der beliebten Fernsehreihe "Mei liabste Weis". Nicht nur sein Musik-, sondern auch sein Sportstudium kommt ihm als "Mister Mei liabste Weis" zugute. Immerhin muss er immer wieder auch sportlichen Einsatz zeigen, sei es als halsbrecherischer Skifahrer oder als Talent auf der Sprungschanze. Sein Publikum sieht ihn, in welcher Rolle auch immer, gern in Aktion.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at