Rudi Anschober, Sonia Laszlo, Johannes Gutmann und Louise Jacobs zu Gast in "Stöckl."

Am 28. Februar um 23.00 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Im neuen wöchentlichen Gesprächsformat "Stöckl." begrüßt Barbara Stöckl am Donnerstag, dem 28. Februar 2013, um 23.00 Uhr in ORF 2 Rudi Anschober, Sonia Laszlo, Johannes Gutmann und Louise Jacobs:

Landesrat Rudi Anschober war Feuer und Flamme für seinen Beruf, bis er an Burn-out erkrankte

Das Thema "Energiewende" ist Rudi Anschobers Leidenschaft, die den Politiker im vergangenen Jahr bis zu 100 Wochenstunden Arbeit kostete. Nach einer dreimonatigen Pause weiß er heute, dass es an der Zeit war, sich um seine ganz persönliche Energiewende zu kümmern. Es war kein leichter Schritt für Oberösterreichs Grünen-Landesrat für Umwelt, Energie, Wasser und Konsument/innenschutz, doch heute ist er froh, ihn gewagt zu haben. Durch das öffentliche Bekenntnis zu seiner Burn-out-Erkrankung vor fünf Monaten gerät zwar das Bild des unerschütterlichen Politikers ins Wanken, doch anders als erwartet löst es eine gewaltige Welle an positiven Reaktionen aus. Heute möchte er anderen Betroffenen Mut machen.

Glücksforscherin und Fechtchoreographin Sonia Laszlo kämpft gegen gesellschaftlich verordneten Glückszwang

Sonja Laszlo pfeift aufs Glück: "Fuck Happiness" lautet der Titel ihres aktuellen Buches. Die Kommunikationswissenschafterin und Schauspielerin begibt sich damit in die Fußstapfen ihres Vaters, des bekannten Glücksforschers Herbert Laszlo, und vertritt dabei teilweise doch gänzlich andere Ansichten: "Glück ist kein Dauerzustand. Es ist sinnlos danach zu suchen und zu erwarten, ewiges Glück zu finden. Vielmehr ist das Glück ein Nebenprodukt. Wovon? Vom Leben!".

Johannes Gutmann hat sich mit Bio-Kräutern weltweit einen Namen gemacht

Johannes Gutmann hat mit seiner Firma "Sonnentor" vorgemacht, wie regionales, nachhaltiges, ökologisches und auf das Gemeinwohl bedachtes Wirtschaften erfolgreich möglich ist. Der Sohn einer Bauernfamilie ging schon vor mehr als 25 Jahren seinen eigenen Weg, setzte auf Bio-Kräuter aus der Umgebung. Obwohl er anfangs dafür belächelt und als Spinner abgetan wurde, gibt ihm der weltweite Erfolg Recht, heute beschäftigt er 170 Mitarbeiter/innen. Seine Bilanz zur Lage unserer heutigen Wirtschaft und der Lebensmittelindustrie: "Gut geht anders". Wie, zeigt er nicht nur mit seinen Produkten, sondern auch mit vielen innovativen Ideen für die Gesellschaft.

Louise Jacobs zerbricht fast an den zu hohen Erwartungen der Familie

Louise Jacobs mangelt es in ihrer Kindheit eigentlich an nichts. Als Spross der bekannten Kaffeeröster-Dynastie wächst sie zwar wohlbehütet am Zürcher See auf, doch auch mit dem Ziel, später selbst erfolgreich zu sein, funktionieren zu müssen. Als Louise in die Schule kommt, wird bald klar, dass sie mit anderen nicht mithalten kann: Das Schreiben fällt ihr schwer, die Zahlen wirbeln bunt durch ihren Kopf. Ein Makel in ihrem leistungsorientierten Umfeld, den ihr zahlreiche Therapeuten und Nachhilfelehrer auszutreiben versuchen -vergeblich. Mit 15 kann sie nicht mehr und erkrankt an Magersucht. Sie überlebt nur knapp und begreift, dass nur sie selbst sich helfen kann.

"Stöckl." ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand abrufbar und wird auch als Live-Stream auf der ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) angeboten.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at