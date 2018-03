EANS-Adhoc: Hönle Gruppe erzielt im ersten Quartal Betriebsergebnis von 1,5 Mio. EUR

Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Geschäftszahlen/Bilanz

27.02.2013

Die Umsätze der Hönle Gruppe stiegen im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2012/2013 von 15.773 TEUR im Vorjahr auf 16.543 TEUR im laufenden Geschäftsjahr. Ursache dafür war unter anderem die Konsolidierung neuer Konzerngesellschaften. Hönle verbesserte in den ersten drei Monaten das Betriebsergebnis (EBIT) von 829 TEUR im Vorjahr auf 1.475 TEUR im laufenden Jahr. Das Vorsteuerergebnis (EBT) belief sich auf 1.288 TEUR nach 828 TEUR im Vorjahr, das Konzernergebnis auf 939 TEUR nach 383 TEUR im Vorjahr. Dies entspricht einem Ergebnis je Aktie von 0,17 EUR (Vj. 0,08 EUR).

Damit verbesserte sich die EBIT-Marge nach 5,3 % im Vorjahr auf 8,4 % und die Nettoumsatzrendite von 2,4 % auf 5,7 %. Der operative Cashflow belief sich nach 628 TEUR im Vorjahr auf 2.447 TEUR im aktuellen Geschäftsjahr. Die Eigenkapitalquote der Hönle Gruppe betrug 60,7 %.

Ausblick:

Die künftige Geschäftsentwicklung der Hönle Gruppe hängt auch von der konjunkturellen Entwicklung der Weltwirtschaft ab. Maßgeblich beeinflusst wird sie jedoch von der Wirksamkeit der eingeleiteten Maßnahmen zur Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation, insbesondere bei den neuen Tochtergesellschaften. Der Vorstand strebt für die Hönle Gruppe im Geschäftsjahr 2012/2013 einen Umsatz von 80 bis 85 Millionen Euro und ein Betriebsergebnis von 10 bis 12 Millionen Euro an. Die Zahlen schließen die Konsolidierung der Grafix GmbH für 9 Monate im laufenden Geschäftsjahr ein.

Die schwache Investitionsbereitschaft im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2012/2013 spürte die Hönle Gruppe sowohl im Bereich 'Geräte und Anlagen' als auch im Bereich 'Glas und Strahler'. Sie trug wesentlich dazu bei, dass das Umsatz- und Ergebnisniveau im ersten Quartal hinter den Erwartungen zurückblieb. Seit Beginn des Jahres 2013 profitiert die Hönle Gruppe von der einsetzenden konjunkturellen Belebung, was zu steigenden Auftragseingängen und Auftragsbeständen führte.

Die neu erworbene Grafix GmbH wird das bestehende Produktprogramm für den Druckmarkt erweitern. Die Kundenbindung von wichtigen Abnehmern kann dadurch gefestigt und weiter ausgebaut werden. Zudem lässt sich der Kundenkreis der Grafix GmbH auch für andere Unternehmen der Hönle Gruppe nutzen. Bereits im ersten Jahr der erstmaligen Konsolidierung der Grafix GmbH werden ein solides Umsatzniveau sowie ein positiver Ergebnisbeitrag erwartet.

Die Hönle Gruppe ist mit den drei Geschäftsfeldern 'Geräte und Anlagen', 'Glas und Strahler' sowie 'Klebstoffe' für die weitere Entwicklung gut aufgestellt. Dabei ist der Konzern in Märkten vertreten, die noch viel Potenzial für weiteres Wachstum bieten. Das Ziel, in absehbarer Zeit die Umsatzschwelle von 100 Mio. EUR zu überschreiten, ist daher nicht nur in Folge der Übernahme der Grafix GmbH in greifbare Nähe gerückt.

Hönle wird, wie geplant, am 28.02.2013 den 3-Monatsbericht 2012/2013 veröffentlichen.

Über Hönle:

Die Dr. Hönle AG ist ein börsennotiertes Technologieunternehmen mit Sitz in Gräfelfing bei München. Die Hönle Gruppe zählt mit ihren rund 500 Mitarbeitern zu den weltweit führenden Systemanbietern im Bereich UV-Technologie. Die Geräte werden in der Farb- und Lacktrocknung, in der Kleb- und Kunststoffhärtung sowie in der Oberflächenentkeimung und der Sonnenlichtsimulation eingesetzt. Weiterer Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit ist die Entwicklung und der Vertrieb industrieller Klebstoffe und Vergussmassen. Darüber hinaus produziert die Unternehmensgruppe UV-Strahler unter anderem für die Wasserentkeimung und stellt Rohre und Halbfabrikate aus Quarzglas her, welche in unterschiedlichen Industriezweigen zum Einsatz kommen. Die Hönle Gruppe ist weltweit an 50 Standorten in über 20 Ländern mit eigenen Gesellschaften und Vertriebspartnern vertreten.

Ende der Mitteilung euro adhoc

Emittent: Dr. Hönle AG Lochhamer Schlag 1 D-82166 Gräfelfing/München Telefon: +49 89 85608 0 FAX: +49 89 85608 101 Email: peter.weinert @ hoenle.de WWW: www.hoenle.de Branche: Gerätebau ISIN: DE0005157101 Indizes: CDAX, Prime All Share, Technology All Share Börsen: Freiverkehr: Hannover, Berlin, München, Hamburg, Düsseldorf, Stuttgart, Regulierter Markt/Prime Standard: Frankfurt Sprache: Deutsch

Rückfragen & Kontakt:

Peter Weinert, phone: +49 89 85608 173, mail: peter.weinert @ hoenle.de