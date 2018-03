Zusätzlicher Intensivkurs für Aufnahmetest zum Medizinstudium

LR Bernhard freut sich über großes Interesse der Vorarlberger Maturantinnen und Maturanten

Bregenz (OTS/VLK) - Die in Schloss Hofen angebotenen Vorbereitungskurse für den neuen schriftlichen Aufnahmetest zum Medizinstudium ("MedAT-H") stoßen bei den Vorarlberger Maturantinnen und Maturanten auf enormes Interesse. Insbesondere die 40 Plätze des Intensivkurses waren in kürzester Zeit vergeben. Um allen Interessierten eine ideale Vorbereitung zu ermöglichen, wird nun ein weiterer Intensivkurs angeboten. Damit können alle vorgemerkten Personen berücksichtigt werden, so Gesundheitslandesrat Christian Bernhard.

Das Land wird sich, wie beim ersten Kurs, finanziell beteiligen, damit den angehenden Studierenden für die Teilnahme günstige Konditionen geboten werden können. "Wir stehen mit den anderen Bundesländern im Bewerb um bestqualifizierte medizinische Nachwuchskräfte. Deshalb müssen wir danach trachten, dass wir die in den letzten zwei Jahren erreichte Aufnahmequote von rund 50 Medizinstudentinnen und -studenten aus Vorarlberg halten können, um langfristig unseren Ärztebedarf sichern zu können", betont Landesrat Bernhard.

Der "MedAT-H"-Test ist Voraussetzung dafür, um ab Herbst 2013 einen Studienplatz für Human- und Zahnmedizin in Wien, Innsbruck oder Graz zu bekommen. Das neue Zulassungsverfahren sieht einen Schwerpunkt in den naturwissenschaftlichen Fächern Biologie, Physik, Chemie und Mathematik vor. Maturaniveau in diesen Fächern bringt 40 Prozent der Punkte. Daneben werden die Merkfähigkeit, die Gedächtnisleistung sowie das konzentrierte Arbeiten überprüft. Nähere Informationen siehe auf www.lsr-vbg.gv.at.

