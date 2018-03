EANS-News: Air Berlin PLC beabsichtigt Wandelanleihe zu platzieren

Berlin, (euro adhoc) -

Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent/Meldungsgeber verantwortlich.

Unternehmen

Die Air Berlin PLC beabsichtigt heute, eine neue

Wandelanleihe in Höhe von ca. 120 Millionen Euro und einer Laufzeit von sechs Jahren zu platzieren. Die in Stammaktien der Air Berlin PLC wandelbaren Schuldverschreibungen werden zu 100 Prozent des Nennwerts mit einem jährlichen Zinssatz in Höhe von 6 Prozent begeben. Air Berlin beabsichtigt, die Erlöse aus dem Verkauf der Schuldverschreibungen zur Stärkung des Working Capital sowie für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden. Das Angebot richtet sich an internationale institutionelle Investoren außerhalb der USA. Der Großaktionär und strategische Partner Etihad Airways beabsichtigt, 29,2 Prozent der Wandelanleihe zu zeichnen.

Die Credit Suisse wurde als Lead Manager und Bookrunner damit beauftragt, das Verfahren zu begleiten.

Ende der Mitteilung euro adhoc

Unternehmen: Air Berlin PLC The Hour House, High Street 32 UK-WD3 1ER Rickmansworth, Herts Telefon: +49 (0)30 3434 1500 FAX: +49 (0)30/3434-1509 Email: abpresse @ airberlin.com WWW: http://www.airberlin.com Branche: Luftverkehr ISIN: GB00B128C026 Indizes: SDAX, Classic All Share, Prime All Share Börsen: Freiverkehr: Berlin, München, Hamburg, Düsseldorf, Freiverkehr/Bondm: Stuttgart, Regulierter Markt/Prime Standard: Frankfurt Sprache: Deutsch

Rückfragen & Kontakt:

Mathias Radowski

Pressereferent

Tel.: +49 (0)30/3434-1500

E-Mail: Mathias.Radowski @ airberlin.com