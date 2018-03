EINLADUNG: Pressekonferenz zu "Just One Second"

Wien (OTS) - Ich möchte Sie herzlich zur Pressekonferenz über "JUST ONE SECOND" am 28. Februar 2013 um 11.00 im Informationsbüro des Europäischen Parlaments, in der Wipplingerstraße 35, 1010 Wien einladen.

Clicken Sie hier, um zu JUST ONE SECOND zu gelangen:

http://youtu.be/S-32t3HTGiA

Konsekutivdolmetschen EN-GER wird gewährleistet werden, registrieren Sie sich unter: edvard.kozusnik @ europarl.europa.eu

Woraus besteht das "Just One Second" Projekt?

Es ist die Präsentationsserie eines Videos, welches vom Europaparlamentsmitglied (MEP) Edvard Kozusník gedreht worden ist. Dieses Video zeigt von jedem Tag im Zeitraum zwischen dem 30. Januar 2012 bis zum 30 Januar 2013 jeweils eine Sekunde. Dieses Video wird begleitet von DJ Shato & Paulrockseeks Musik. Das Video wurde der Presse zum ersten Mal am 6. Januar 2013 in Straßburg vorgestellt und darauffolgend auch in den meisten anderen Mitgliedsstaaten.

Einziger Sitz

Edvard Kozusník unterstützt aktiv die Errichtung eines einzigen Sitzes des Europäischen Parlaments. Das gegenwärtige kostspielige System mit Umzügen von parlamentarischer Arbeit zwischen Brüssel und Straßburg wird im Video sehr treffend aufgezeigt.

Sie sind herzlich zu dieser Konferenz eingeladen!

