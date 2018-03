BMD Systemhaus GmbH besteht erneut Prüfung durch den TÜV AUSTRIA

Die Archivierungskomponente der Software-Lösung "BMD NTCS V2" der BMD Systemhaus GmbH konnte erneut die Anforderungen einer Zertifizierung durch TÜV TRUST IT TÜV AUSTRIA GMBH erfüllen.

Wien (OTS/TÜV TRUST IT) - Bereits Anfang 2012 konnte der BMD Systemhaus GmbH nach einer erfolgreichen Prüfung durch die TÜV TRUST IT TÜV AUSTRIA GMBH das Zertifikat "Trusted Application" überreicht werden. Um dieses Zertifikat aufrechtzuerhalten, hat sich die BMD Systemhaus GmbH im Rahmen eines Überwachungsaudits erneut der Prüfung durch die TÜV TRUST IT TÜV AUSTRIA GMBH gestellt.

Ziel dieses ersten Überwachungsaudits war es, die schon im Zertifizierungsaudit betrachtete Archivierungskomponente der Software-Lösung "BMD NTCS" in der Version 2 im Hinblick auf das erforderliche Maß an Leistungsfähigkeit und Sicherheit wiederholt zu überprüfen. Im Fokus der Überprüfung stand hierbei die Weiterentwicklung der organisatorischen und technischen Sicherheit der Archivierungslösung. "Während der Untersuchungen konnte festgestellt werden, dass die BMD Systemhaus GmbH über ein hohes IT-Sicherheitsverständnis verfügt. Die im Zertifizierungsaudit festgestellten geringen Abweichungen gegenüber der Prüfgrundlage wurden bis zum ersten Überwachungsaudit erfolgreich behoben", erklärt Detlev Henze, Geschäftsführer der TÜV TRUST IT TÜV AUSTRIA GMBH.

Vorgehensweise der TÜV TRUST IT TÜV AUSTRIA GMBH

Auf Basis des Anforderungskataloges "Trusted Application Archivierungslösung" Version 1.05 wurde die Archivierungskomponente der Software-Lösung "BMD NTCS V2" überprüft. Dabei wurden die Bereiche IT-Sicherheitstechnik, Informationsschutz und Datenschutz berücksichtigt. Dem Anforderungskatalog liegen neben relevanten Normen (ISO 27001, ISO 18028, ITIL, OWASP) auch der Prüfkatalog PK -DML des VOI und Best Practices der TÜV TRUST IT TÜV AUSTRIA zugrunde. Die Prüfaspekte wurden in Hinblick auf die Sicherheit von Archivierungs-Lösungen ausgewählt, um ein adäquates Maß an Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und Authentizität zu gewährleisten. Um sicherzustellen, dass das Vorgehen der Prüfung den Anforderungen an Archivierungs-Lösungen gerecht wird, wurde die Prüfung mit einer allgemeinen organisatorischen Prüfung, einer technischen Überprüfung der Applikation und der Anwendungsumgebung in drei Schritte unterteilt.

Die Vorgehensweise stellt sicher, dass sowohl technische als auch organisatorische Aspekte bei der Prüfung und Zertifizierung berücksichtigt werden und somit für die Applikation das für den Nutzer und Betreiber erforderliche Maß an Sicherheit gewährleistet werden kann.

Über die TÜV TRUST IT TÜV AUSTRIA GMBH

Das Unternehmen ist bereits seit vielen Jahren erfolgreich als IT-TÜV tätig und gehört zur Unternehmensgruppe TÜV AUSTRIA. Von ihren Standorten Wien und Köln aus sind sie der neutrale, objektive und unabhängige Partner der Wirtschaft. Im Vordergrund stehen dabei die Identifizierung und Bewertung von IT-Risiken, um Informationstechnologie und die damit verbundenen Prozesse besser absichern zu können. Die Leistungen der TÜV TRUST IT TÜV AUSTRIA GMBH konzentrieren sich auf die Bereiche Management der Informationssicherheit, Mobile Security, Cloud Security, Sicherheit von Systemen, Applikationen und Rechenzentren, IT-Risikomanagement und IT-Compliance. Anhand von Zertifizierungen dokumentiert die TÜV TRUST IT TÜV AUSTRIA GMBH Werte wie Leistungsfähigkeit und Sicherheit und kann somit - wie das Zertifikat bei der BMD Systemhaus GmbH - als Transporteur von Werteversprechen agieren.

Weitere Informationen: http://www.it-tuv.com

Über die BMD Systemhaus GmbH

Die BMD Systemhaus GmbH ist ein Hersteller von hochwertiger kaufmännischer Spezialsoftware und zählt zu den führenden Softwareherstellern in Österreich. Für über 22.300 Kunden in Österreich, Deutschland, Tschechien, der Slowakei, Ungarn, Slowenien und der Schweiz stellt die BMD Systemhaus GmbH bereits Business Lösungen bereit, die sich besonders durch ihre Komplexität und einfache Anpassbarkeit an unterschiedlichste Kundenanforderungen auszeichnen. Weitere Informationen: www.bmd.com

