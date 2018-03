EANS-Adhoc: Holcim (Deutschland) AG /

26.02.2013

Holcim (Deutschland) AG

Hamburg

ISIN: DE0005259006

ISIN DE0005408272

Ad-hoc-Meldung nach §15WpHG

Eintragung des Squeeze-out im Handelsregister

Der von der außerordentlichen Hauptversammlung der Holcim (Deutschland) AG am 29.November2012 gefasste Beschluss zur Übertragung der Aktien der Minderheitsaktionäre der Holcim (Deutschland) AG auf die Hauptaktionärin Holcim Beteiligungs GmbH (Deutschland) gegen Gewährung einer von der Holcim Beteiligungs GmbH (Deutschland) zu zahlenden angemessenen Barabfindung von EUR 20,99 je Stückaktie der Holcim (Deutschland) AG gemäß §§327 a ff. AktG wurde heute, am 26. Februar 2013, in das Handelsregister beim Amtsgericht Hamburg eingetragen. Damit sind alle Aktien der Minderheitsaktionäre der Holcim (Deutschland) AG auf die Holcim Beteiligungs GmbH (Deutschland) übergegangen.

Die Einstellung der Börsennotierung der Aktien der Holcim (Deutschland) AG wird in Kürze erwartet. Die Modalitäten der Auszahlung der Barabfindung wird die Holcim Beteiligungs GmbH (Deutschland) gesondert im Bundesanzeiger veröffentlichen.

Hamburg, den 26. Februar 2013

Holcim (Deutschland) AG

Der Vorstand

Gabriele Germann

Telefon: +49(0)40 36002 445

E-Mail: gabriele.germann @ holcim.com