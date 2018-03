Aviation Day 2013

Die Luftfahrtbranche trifft sich am 2. März 2013 am Flughafen Wien.

Wien (OTS/austrianaviation.net) - Am Samstag, dem 2. März 2013 steht am Flughafen Wien von 10 bis 17 Uhr der "Aviation Day" (www.aviationday.at) am Programm. Organisiert wird dieser Branchenevent vom Luftfahrtportal Austrian Aviation Net.

Mehr als 25 Aussteller werden im Office Park 3 ihre Messestände aufbauen: Darunter Airlines, Flugschulen und Ausbildungsfirmen, aber auch eine Reihe anderer Aviation-Unternehmen aus den verschiedensten Bereichen. Besondere Highlights werden unter anderem ein Hubschrauber-Simulator sowie die Flugzeugsitze der neuen AUA-Business-Class sein. Beides natürlich auch zum Ausprobieren.

Neben der Ausstellung wird auch ein interessantes Rahmenprogramm organisiert. Nach einem Eröffnungsvortrag von Airline-Gründer Hans Rudolf Wöhrl wird eine hochkarätig besetzte Diskussionsrunde über den Schwerpunkt "Aviation 2020" sprechen. Weitere Vorträge zu unterschiedlichen Themen wie dem Pilotenberuf, Filmemachen im Flugzeug, das Leben eines Buschpiloten bis hin zur Luftfahrt in Nigeria runden das Programm ab.

Der "Aviation Day" richtet sich an alle, die in der Luftfahrtbranche tätig sind - in Österreich sind das direkt oder indirekt mehr als 50.000 Menschen - oder dort arbeiten wollen. Darüber hinaus kann man ausführliche Informationen zu Ausbildungsthemen einholen - laut dem Flugzeughersteller Boeing werden in den nächsten 20 Jahren weltweit 460.000 Berufspiloten benötigt. Natürlich sind beim "Aviation Day" auch alle anderen Luftfahrtinteressierten herzlich willkommen.

Der Eintritt zur Veranstaltung ist kostenlos, eine Voranmeldung ist nicht notwendig. Nähere Informationen erhält man auf der Website www.aviationday.at.

Aviation Day 2013



Der Office Park 3 befindet sich neben dem NH Hotel am Flughafen

Wien.



Datum: 2.3.2013, 10:00 - 17:00 Uhr



Ort:

Flughafen Wien - Office Park 3

1030 Wien-Flughafen



Url: www.aviationday.at



Rückfragen & Kontakt:

Martin Metzenbauer

martin @ austrianaviation.net

Tel.: 0660-AIRLINE (0660-2475463)