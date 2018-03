"Wetten, dass ..?" am 23. März in Wien: Mit Depeche Mode, 50 Cent und One Republic

Die ersten Showacts und Wettpaten für Wien fixiert

Wien (OTS) - Vienna Calling für Markus Lanz: Erstmals präsentiert Lanz "Wetten, dass ..?" am 23. März 2013 in Wien - zu sehen live um 20.15 Uhr in ORF eins. Zuletzt gastierte das Erfolgsformat 2010 in Österreich. Während die Vorbereitungen für die Show in der Wiener Stadthalle bereits auf Hochtouren laufen, stehen die ersten Gäste bereits fest. Im Showprogramm treten die Bands One Repbulic (mit neuem Album "Native") sowie Depeche Mode auf. Mit im Gepäck haben Depeche Mode nicht nur ihr neues Album "Delta Machine", sondern hoffentlich auch ihren Schlagzeuger - den Österreicher Christian Eigner. Als Wettpate begrüßt Markus Lanz auf der Couch u. a. US-Rapper 50 Cent.

