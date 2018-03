EANS-News: Leonardo Venture veräußert Anteile an der InovisProject GmbH

25. Februar 2013 - Die Leonardo Venture GmbH & Co. KGaA

hat ihre Anteile und Finanzierungstitel an dem Portfolio-Unternehmen InovisProject GmbH veräußert. Mit dem Verkauf konnte der Fortbestand der InovisProject GmbH gesichert werden, welche seit der Trennung der Geschäftsbereiche im Oktober 2011 auch die Belieferung des erfolgreichen Portfolio-Unternehmens InovisCoat GmbH übernommen hat. Im Ergebnis steht der Abschreibung der Beteiligung und der Finanzierungstitel an der InovisProject GmbH damit teilweise der Wert der Beteiligung an dem Portfolio-Unternehmen InovisCoat GmbH sowie die qualifizierte Belieferung dieser Gesellschaft entgegen.

Die InovisCoat GmbH ist im Bereich der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Multicoatings tätig (Mehrbeschichtung flexibler Träger bzw. die Beschichtung von Multilayern). Die Gesellschaft ist seit der Übertragung des Geschäftsbereiches im Oktober 2011 profitabel und hat mit ihrem hoch spezialisierten Team mehrere innovative Projekte gestartet und neue Produkte entwickelt, die sie bereits mit Erfolg verkaufen konnte. Der InovisCoat GmbH ist es binnen Kurzem gelungen, eine gute Stellung im Markt einzunehmen. Die Gesellschaft zeichnet sich durch überdurchschnittliche Wachstumschancen aus.

"Wir setzen große Hoffnungen in die Entwicklung der InovisCoat GmbH und hoffen, mit dieser Beteiligung den Verlust der InovisProject GmbH kompensieren zu können", so Andreas Müller, der Geschäftsführer der Leonardo Venture GmbH & Co. KGaA.

Über die Leonardo Venture GmbH & Co. KGaA

Die Leonardo Venture GmbH & Co. KGaA ist eine Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf Early-Stage-Finanzierungen bei Unternehmen in Deutschland und dem deutschsprachigen Ausland. Als Frühphaseninvestor stellt Leonardo Venture seinen Beteiligungen nicht nur Kapital, sondern auch umfassendes Know-how und Kontakte für die Geschäftsentwicklung zur Verfügung.

