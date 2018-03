SOTI kündigt Unterstützung für Samsung KNOX an

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) - SOTI Inc., der Marktführer im Bereich Enterprise Mobile Device Management (MDM) und zentrales Management von Bring Your Own Device (BYOD), gab heute seine Unterstützung für Samsungs wegweisende neue Unternehmenslösung, Samsung KNOX, bekannt. Diese Technologie gleicht den Wunsch von Mitarbeitern nach erhöhter Mobilität mit den Bedürfnissen von Unternehmen ab und bietet ein hohes Niveau an Daten-und Betriebssicherheit. Sie kennzeichnet die Weiterführung der langjährigen Zusammenarbeit von Samsung, dem Branchenführer des globalen Mobilgerätemarktes, und SOTI, dem weltweit zuverlässigsten Anbieter für Mobile Device Management in Unternehmen.

Mithilfe fortschrittlicher Containerisierungstechnologie zur Aufteilung privater und geschäftlicher Inhalte bietet Samsung KNOX solide Sicherheit. Herkömmliche Containerisierung für mobile Geräte erfolgt auf "Anwendungs-Niveau", bietet damit geringere Sicherheit und schränkt das natürliche Erlebnis auf mobilen Geräten ein. KNOX Containerisierung wird in das Niveau des Betriebssystems (OS) integriert, sodass der Container und sein Inhalt auf einer tieferen, granularen Ebene gesichert werden können. Darüber hinaus bietet KNOX weitere leistungsstarke Sicherungsfunktionen wie die Möglichkeit, ein virtuelles lokales Netz für den gesamten Container oder für einzelne Anwendungen zu konfigurieren. Weil KNOX Containerisierung auf Betriebsebene eingesetzt wird, können Unternehmen die Apps, die sie in den Container installieren möchten, flexibel wählen. Es ist keine externe Verpackung oder spezielle Bearbeitung erforderlich, um eine App für die Containerisierung nutzbar zu machen. Um die Nutzerfreundlichkeit noch zu steigern, beinhaltet KNOX ausserdem ein Single Sign-on-Authentizierungssystem (SSO).

SOTIs MobiControl MDM nutzt Samsung KNOX, um eine Lösung zu bieten, mit der Unternehmen die Vorteile der Mobilität nutzen können, und die gleichzeitig dafür sorgt, dass Unternehmensdaten sicher sind. Mit MobiControl können IT-Administratoren ihre Daten in KNOX-Containern über eine einfach zu bedienende Steuerung und leistungsstarke Verwaltungsfunktionen, wie Anti-Virus-Konfiguration, Webfiltering auf Kategoriebasis, E-Mail-Richtlinien, Dokumentenmanagement, standortbasierte Verwaltung und viele weitere, verwalten.

"Wir freuen uns über die Weiterführung unserer intensiven Beziehung mit SOTI und stärken mit KNOX unsere Erfolgsgeschichte als Anbieter von innovativen Funktionen für die Unternehmensmobilität. Mit KNOX ermöglichen SOTI und Samsung für die Geräte unserer Kunden jetzt sicheres, nahtloses Device-Management", so Jae Shin, Vice President, B2B Business Group bei Samsung Electronics.

"Unternehmen, die für ihre mobilen Geräte ein hohes Sicherheitsniveau benötigen, sollten Samsung KNOX ernsthaft in Betracht ziehen. KNOX macht Containerisierung zu einer brauchbaren Option für mobile Sicherheit, ohne die Nutzerfreundlichkeit einzuschränken. Wir sind begeistert darüber, mit Samsung zusammenzuarbeiten und das Management dieser spannenden Lösung über MobiControl an unsere Kunden weitergeben zu können", so Carl Rodrigues, President und CEO von SOTI.

Mehr über die Samsung Knox-Lösung von SOTI finden Sie auf http://knox.mobicontrol.com

Über SOTI Inc.

Mit über 10.000 Unternehmenskunden und Millionen von verwalteten Geräten rund um den Globus ist SOTI weltweit der zuverlässigste Anbieter von Lösungen im Bereich Mobile Device Management (MDM). Indem es Unternehmen die Möglichkeit bietet, Geräte in der Verantwortung des Unternehmens oder der Mitarbeiter (Bring Your Own Device - BYOD) zu unterstützen, entwickelt SOTI branchenführende Lösungen für das Management unternehmerischer Mobilität. SOTI MobiControl bietet für alle Plattformen Lösungen für die einzigartigen Herausforderungen, die mit dem Verwalten, Sichern, Unterstützen und Überwachen von rechnerfernen Tisch- und Mobilgeräten verbunden sind. Weitere Informationen erhalten Sie auf http://www.soti.net, per E-Mail an sales @ soti.net oder telefonisch unter +1-888-624-9828 (USA), +44 1213680675 (UK) oder +61 3 90015554 (Australien).

