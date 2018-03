40 Jahre Maschinenring Oberösterreich: Landwirtschaftliches Erfolgskonzept mit starker Wirtschaftsleistung

Linz (OTS) - Der Maschinenring hat sich durch die zusätzliche und sichere Einkommensmöglichkeit als wichtiger Partner der Landwirte in ganz Oberösterreich etabliert. Die seit 15 Jahren neu gebotenen Dienstleistungen Garten- und Grünraum-, Winterdienste und Personalleasing sind besonders im industriellen und gewerblichen Bereich ein unverzichtbares Service für die Unternehmen in der Region. Mit erfreulicher Geschäftsentwicklung und zusätzlich gestärkt durch eine erweiterte Geschäftsführung startet der Maschinenring in das 41. Jahr seines Bestehens und optimiert seine Services noch stärker für den B2B-Bereich.

