Stronach/Markowitz: Glückwunsch an Waltz und Haneke

Wien (OTS) - "Mit den beiden Oscars an Christoph Waltz und Michael Haneke ist Österreich endgültig zu einem internationalen Filmland geworden. Herzlichen Glückwunsch an diese beiden Ausnahmekönner", erklärte Team Stronach Kultursprecher Stefan Markowitz. "Waltz und Haneke haben den gerechten Lohn für ihre jahrelange intensive und hervorragende Arbeit erhalten", so Markowitz.

