EANS-News: Identive Group Inc. / Identive präsentiert Cloud-basierte NFC Plattform auf dem Mobile World Congress

Utl.: Die Plattform für mobile Dienste Tagtrail™ liefert dynamische, mobile Inhalte für globale Marken auf der weltgrößten Konferenz für mobile Technologie

Barcelona, 25. Februar 2013 (euro adhoc) - Identive Group, Inc. (NASDAQ: INVE; Frankfurt: INV), ein führender Anbieter von Dienstleistungen und Lösungen in den Bereichen Sicherheit, Identifikation und RFID-Technologien, hat heute bekannt gegeben, dass die NFC Plattform für mobile Dienste Tagtrail™ von ausgewählten Ausstellern auf dem 2013 GSMA Mobile World Congress ausgewählt wurde, um Besuchern der "Connected City" dynamische Marketing-Inhalte zu liefern. Für die Connected City wird eine Straße umgestaltet, die im Mittelpunkt der vom 25. bis 28. Februar in Barcelona stattfindenden Konferenz steht.

Die GSMA Connected City ist das Produkt einer Initiative von AT&T, Deutsche Telekom, KT, Telenor Connexion und Vodafone und soll den erwarteten 70,000 Besuchern des Mobile World Congress aus über 200 Ländern einen Einblick geben, wie Mobilität unser Leben in Zukunft beeinflusst. Weitere Aussteller, unter anderem Accenture, AirPlug, AQ, CUDO, DASAN Networks, Digi, Enswers, Ericsson, FRTek, GES, Hansol Inticube, IBM, Intel, MODACOM, Qualcomm, Samsung, SAP, Teletron und Volvo, werden mobile Lösungen für die Verwaltung des Energieverbrauchs und von Smart Homes, den Zugang zu Gesundheitsdienstleistungen, den Nahverkehr und Transport und zu Diensten im Automobil vorstellen. Informationen zu ausgewählten Lösungen der Veranstalter werden den Besuchern über Identives Tagtrail Plattform geliefert.

Konferenzteilnehmer können Identives NFC-Tags (Near Field Communication) oder QR Codes auf den Postern der teilnehmenden Aussteller mit Ihrem Telefon lesen und über Identives Cloud-basierten Service Tagtrail Produktinformationen, Videos, Coupons und andere Marketing-Inhalte erhalten. Darüber hinaus können Nutzer die mobile App herunterladen, mit der die Informationen gespeichert, sortiert und auch später noch über die sozialen Medien geteilt werden können.

"Wir freuen uns darüber, dass einige der führenden Mobil- und Konsumunternehmen beim Mobile World Congress für ihre mobilen Kampagnen auf Tagtrail setzen. Mit Tagtrail erhalten die Aussteller die hohe Flexibilität, jederzeit auf ein dynamisches Umfeld reagieren zu können und die den Konferenzteilnehmern zur Verfügung gestellten Informationen anzupassen. Tagtrail kann wertvolle multi-media Inhalte sowohl über NFC Tags als auch QR Codes liefern, sodass Aussteller alle Besucher ansprechen können, unabhängig davon, ob sie ein NFC-fähiges Gerät haben. Die Tagtrail Plattform vereint starke Fähigkeiten mit leichter Bedienbarkeit, und stellt in einer durch immer mehr Mobilität gekennzeichneten Welt für Firmen eine völlig neue Möglichkeit dar, eine Verbindung mit den Konsumenten aufzubauen", sagt David Holmes, Vice President Mobility & NFC Solutions bei Identive.

Mit der zum Patent angemeldeten, Cloud-basierten Tagtrail-Plattform können Werbetreibende, Händler und Organisationen aller Art dynamische und personalisierte Inhalte mittels NFC Tags oder QR Codes auf die Mobilgeräte ihrer Nutzer liefern. Die Tagtrail Lösung umfasst die Cloud-basierte Verwaltung von Inhalten und Analysemöglichkeiten, NFC Tags oder QR Codes und eine mobile App. Im Online Community Forum von Tagtrail können alle Nutzer Fragen stellen, Tipps austauschen, Hilfe erhalten und gegenseitig und mit Identive Anregungen und Feedback teilen, um ihre NFC Erfahrung weiter zu verbessern und bei der zukünftigen Entwicklung von Tagtrail mitzuhelfen. Weitere Informationen finden Sie auf Identive's Tagtrail Website unter www.tagtrail.com.

Über Identive

Die Identive Group (NASDAQ: INVE; Frankfurt: INV) ist ein internationales Technologieunternehmen, das die weltweite Marktführerschaft im Bereich sicherer ID- Technologien anstrebt. Identive bietet Regierungsbehörden, Unternehmen und Endkunden erstklassige und erprobte Produkte und Lösungen in den Bereichen Identity Management, physische und logische Zugangskontrolle, kontaktloses Bezahlen, NFC-Lösungen und RFID-Systeme. Das Wachstumsmodell des Unternehmens basiert auf einer Kombination aus zielgerichteten Akquisitionen und organischem, Technologie-basiertem Wachstum. Mit AskIdentive.com betreibt das Unternehmen die in der Branche führende Social Media- und Informationsplattform für Informationen rund um Identive und die Industrie. Für weitere Informationen besuchen Sie uns auf www.identive-group.com oder folgen Sie uns bei Twitter @IdentiveGroup und @IdentiveDeutsch.

Identive und das Identive Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Identive Group, Inc. Alle anderen erwähnten Firmen-, Produkt- oder Servicenamen können Marken oder eingetragene Marken sein und gehören ihren jeweiligen Eigentümern.

