Programmänderung: "dok.film: Warme Gefühle - Vier Liebesgeschichten aus Österreich" am 24. Februar in ORF 2

Zuvor: "im ZENTRUM" über "Zwei Frauen und ein Baby - Was ist Familie?"

Wien (OTS) - Aus aktuellem Anlass - "im ZENTRUM" widmet sich am Sonntag, dem 24. Februar 2013, um 22.00 Uhr dem Thema "Zwei Frauen und ein Baby - Was ist Familie?" - zeigt ORF 2 danach um ca. 23.05 Uhr den "dok.film: Warme Gefühle - Vier Liebesgeschichten aus Österreich": Katharina Miko und Raffael Frick sprechen mit älteren Menschen über Homosexualität und befragen sie nach ihren Erfahrungen. Das Porträt zweier Männer und zweier Frauen, die dem Bild des typisch schwulen Mannes und der typisch lesbischen Frau so gar nicht entsprechen, ist eine Koproduktion von Nikolaus Geyrhalter Film und ORF. Rudolf Stoiber - einer der Protagonisten des Films und ehemaliger UNO-Korrespondent für den ORF - ist erst vor wenigen Tagen im 87. Lebensjahr verstorben.

"dok.film: Warme Gefühle - Vier Liebesgeschichten aus Österreich"

Rudi, 86 Jahre alt, lebt in New York und erzählt davon, wie nach seiner Auswanderung aus Österreich ein neues Leben für ihn begann -in der Metropole, mit den unzähligen Bars und Schwulenbällen. Der heute 66-jährige Friedemann musste - noch vor der Abschaffung des Totalverbots der Homosexualität im Juli 1971 - eine mehrmonatige Gefängnisstrafe in Österreich absitzen, und auch die beiden Frauen Herta, 68, und Hedi, 75, berichten aus ihrem Leben, das viele Jahre lang dem gesellschaftlichen Idealbild der Hausfrau und Mutter entsprach. Neben sehr unterschiedlichen Lebensentwürfen wird auf diese Weise im Film auch ein Stück Nachkriegs-Österreich sichtbar, dessen Konservativismus bis heute nachwirkt. Die nötige Stärke, sich zu behaupten, wird vor allem an den Frauen deutlich.

Historisch begleitet wurde das Filmprojekt von Ines Rieder, die auch die Protagonisten und Protagonistinnen recherchierte. Eine Arbeit, die sich nicht einfach gestaltete, da für Menschen dieser Generation ein "Outing" keine Selbstverständlichkeit ist. Indem sie mit der Kamera immer nahe an den Porträtierten bleiben und gänzlich auf Fragen aus dem Off sowie auf Kommentare aus deren Freundeskreis verzichten, erreichen Katharina Miko und Raffael Frick eine Nähe und zugleich die notwendige Distanz zu den Frauen und Männern. So bleibt alles, was die vier erzählen, zwar eine subjektive Lebenserfahrung, die jedoch auf viele andere so oder ähnlich zutrifft.

Mehr zum Inhalt:

"Sie dürfen kein professioneller Homosexueller werden, sondern ein homosexueller Professioneller. Daran habe ich mich mein ganzes Leben lang gehalten." Rudi ist 86 Jahre alt und lebt in New York. Er erzählt davon, wie er als Elfjähriger in Österreich ins Knabeninternat kam und von der dortigen "griechischen Jünglingsroutine" der Abhärtung. Als er dann in die Vereinigten Staaten auswanderte, begann für ihn ein neues Leben: die Metropole, die Bars in Harlem, die Schwulenbälle. Dort lernte er auch seinen Freund kennen, der noch heute mit ihm alte Fotografien betrachtet. Aus einer ersten Nacht sind 40 gemeinsame Jahre geworden.

Im Gegensatz zu Rudi, der auf eine Karriere in New York zurückblicken kann, sind die anderen drei in Österreich geblieben - was dem heute 66-jährigen Friedemann eine mehrmonatige Gefängnisstrafe, noch vor der Abschaffung des Totalverbots der Homosexualität im Juli 1971, einbrachte. Heute steht der eloquente, ganz in schwarz gekleidete Mann noch einmal vor dem ehemaligen "Arbeitshaus", einer dunkelbraun gestrichenen Baracke, die sich seit damals nicht verändert hat. Am Rand eines Getreidefelds raucht er eine Zigarette in der Sonne: "Wenn es nicht so frivol klingen würde, würde ich sagen: Schön ist es da."

Die 68-jährige Herta aus einem Wiener Gemeindebau ("Homosexualität gab es in den 50er Jahren nicht. Jedenfalls nicht bei uns in Atzgersdorf"), die noch immer stolz die alten sozialistischen Flaggen präsentiert, entsprach ebenso viele Jahre lang dem gesellschaftlichen Idealbild von Hausfrau und Mutter wie die 75-jährige Hedi, die aus der katholischen Frauenbewegung stammt und die ihren Austritt aus derselben mittels einer Todesanzeige kundtat. In einem Archivausschnitt sieht man sie in einer Fernsehdiskussion mit Kurt Krenn, in der sie auf Reformen bei der Eucharistiefeier drängt. "Wir haben ja schließlich auch das Wahlrecht für die Frauen gekriegt."

