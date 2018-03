"im ZENTRUM": Zwei Frauen und ein Baby - Was ist Familie?

Am 24. Februar um 22.00 Uhr in ORF 2, danach: "dok.film: Warme Gefühle"

Wien (OTS) - Wieder einmal sorgt der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte mit einer Rechtsänderung für Diskussionen in Österreich: Demnach sollen künftig auch Homosexuelle das Kind ihres Partners oder ihrer Partnerin adoptieren dürfen. Ein fremdes Kind bleibt aber für die Adoption durch Homosexuelle tabu. Dennoch: Für konservative Kreise ist das die Folge einer zu liberalen Politik im Umgang mit Homosexuellen. Lesben- und Schwulenverbände wollen hingegen, dass das Adoptionsrecht für sie genauso gilt wie für heterosexuelle Paare, und sie finden bei der Frauenministerin ein offenes Ohr für ihre Forderungen. Warum sollen gleichgeschlechtliche Eltern schlechtere Eltern sein? Oder ist es wichtig für die Entwicklung eines Kindes, Vater und Mutter als Bezugspersonen zu haben? Und gerät das traditionelle Familienbild aus Vater, Mutter und Kind durch Patchworkfamilien, Alleinerzieher/innen und Homosexuelle immer mehr ins Hintertreffen? Darüber diskutieren am Sonntag, dem 24. Februar 2013, um 22.00 Uhr in ORF 2 bei Ingrid Thurnher "im ZENTRUM":

Dagmar Belakowitsch-Jenewein

Nationalratsabgeordnete, FPÖ

Ulrike Lunacek

EU-Abgeordnete "Die Grünen"

Helmut Graupner

Rechtsanwalt

Stephanie Merckens

Juristin, Bioethik-Kommission

Thomas Pletschko

Kinderpsychologe

Im Anschluss an "im ZENTRUM" zeigt ORF 2 um ca. 23.05 Uhr den "dok.film: Warme Gefühle - Vier Liebesgeschichten aus Österreich" von Katharina Miko und Raffael Frick. Darin porträtieren die beiden Filmemacher zwei Männer und zwei Frauen, die dem Bild des typisch schwulen Mannes und der typisch lesbischen Frau so gar nicht entsprechen.

