ÖAMTC: Parkpickerl in Wien - Verbesserung der derzeitigen Lösung nötig

Club setzt sich für eine zeitgemäße und faire Parkraumbewirtschaftung ein

Wien (OTS) - Heute wurde das Ergebnis der Bürgerbefragung zum Parkpickerl in Währing bekannt gegeben: 53 Prozent der rund 37.000 Bezirksbewohner haben an der Befragung teilgenommen, über 11.200 (56 Prozent) haben sich gegen die Einführung des Parkpickerls ausgesprochen. Damit wird im 18. Bezirk keine flächendeckende Kurzparkzone mit Parkpickerl für Anrainer eingeführt, was der ÖAMTC begrüßt. "Die stufenweise Ausdehnung der Kurzparkzonen auf ganz Wien ist weder fair noch sinnvoll. Die Parksituation verlangt natürlich trotzdem nach Lösungen, vor allem in den gürtelnahen Bereichen des 18. Bezirks. Der ÖAMTC hat Vorschläge für ein zeitgemäßes und faires Parksystem", so der Chef der ÖAMTC-Interessenvertretung, Bernhard Wiesinger.

"Faires Parken in Wien" - so heißt das ÖAMTC-Parkmodell. Das Zonenmodell sieht unter anderem eine Flexibilisierung bei der Höchst-Parkdauer und Gebührenstaffelungen in Verbindung mit Verbesserungen auch für Pendler vor. Für Währing würde die Umsetzung des Club-Modells die Einführung von "Grünen Zonen" bedeuten. Dort bezahlt man zwar auch für das Parken, allerdings kann das deutlich weniger als in den herkömmlichen Kurzparkzonen sein. Zudem gibt es in der Grünen Zone keine Parkzeitbegrenzung. Damit würden einerseits Anwohner wieder einen Parkplatz finden, und andererseits könnten auch Besucher und Berufstätige zu leistbaren Gebühren in der Grünen Zone zu parken.

Details zum ÖAMTC-Modell "Faires Parken in Wien" stehen unter www.oeamtc.at/fairesparken zum Download zur Verfügung.

