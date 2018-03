Grüne Wien/Währing: Homole holt sich erwartetes Nein zum Parkpickerl

Wien (OTS) - "Bezirksvorsteher Homole wollte ein Nein zum Parkpickerl in Währing haben. Dies ist ihm mit seiner tendenziösen Umfrage auch gelungen, wenn auch knapp", so der Verkehrssprecher der Grünen Wien, Rüdiger Maresch. "Einseitige Unterlagen, die in keinster Weise die extra für Währing erstellte Studie zur Parkraumbewirtschaftung berücksichtigt hat, sowie die fehlende Teilung der Umfrage in Bezirksabschnitte ließen ein Nein im Vorfeld naheliegend erscheinen", ergänzt der Klubobmann der Grünen Währing, Marcel Kneuer. "Damit hat Homole der von Stau, Abgasen und Lärm geplagten Bevölkerung keinen guten Dienst erwiesen. Seine Politik führt nicht zu mehr Parkplätzen, sondern nur zu mehr Ärger für die AnrainerInnen", so Maresch und Kneuer.

"Wie schon bei der Umfrage zur Schubertparkgarage vor 10 Jahren hat der Bezirksvorsteher auch diesmal durch die Weigerung, Innerwähring, Gersthof und Pötzleinsdorf getrennt befragen zu lassen, die Nöte und Wünsche der Menschen in Innerwähring ignoriert und sie niederstimmen lassen. Es ist durchaus verständlich, wenn Menschen in der Nähe des Wienerwaldes gegen ein Parkpickerl sind. Warum dann aber die Menschen in Innerwähring, die mit Sicherheit zu den rund 44 Prozent der Parkpickerl-Befürworter gehören, nun weiter leiden sollen, kann ihnen wohl niemand schlüssig erklären", so Kneuer.

"Dass Homole diese demokratiepolitisch mehr als bedenkliche Vorgangsweise dann auch noch als Erfolgsmodell präsentiert, zeigt den mehr als problematischen Zugang der ÖVP zum Thema Mitbestimmung der Bevölkerung. Nicht Mitbestimmung der Betroffenen sondern Durchsetzung der eigenen politischen Ziele durch windschiefe Umfragen ist das Anliegen der ÖVP beim Thema BürgerInnenmit-bestimmung", so Maresch und Kneuer abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Pressereferat, Tel.: (++43-1) 4000 - 81814, presse.wien @ gruene.at