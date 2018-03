SP-Strobl: Kontrollamtsbericht bestätigt: Cross-Border-Leasing brachte Wien über 100 Millionen Ertrag

Wien (OTS/SPW-K) - "Der Kontrollamtsbericht über das Cross-Border-Leasing der Stadt Wien entlarvt die freiheitlichen Aussendungen zum Thema als reine Gräuelpropaganda und eine haarsträubende Sammlung von Wissenslücken", so der Wiener SP-Wirtschafts- und Finanzsprecher Fritz Strobl in einer Reaktion auf eine FP-Aussendung vom Freitag.

Derzeit besteht bei der Stadt Wien eine Cross-Border-Leasing-Transaktion über das Kanalnetz des 21. und 22. Bezirks. Sie wurde im Juni 2003 abgeschlossen. Es handelt sich dabei um ein Lease-and-lease-back-Modell: Dem Investor wurde ein Fruchtgenussrecht eingeräumt, das unmittelbar von der Stadt Wien zurück gemietet wurde. Strobl: "Wichtig ist dabei, dass die Anlagen immer im Eigentum der Stadt Wien geblieben sind, sowohl zivilrechtlich als auch wirtschaftlich."

Eine weitere Cross-Border-Leasing-Transaktion hat zwischen 2003 und 2009 über Teile des Rechenzentrums der Stadt Wien bestanden. Dieser Vertrag wurde vorzeitig aufgelöst, auch hier wurden Einnahmen in Höhe einer siebenstelligen Summe lukriert.

Ab 1998 wurden U-Bahnen und Straßenbahnen der Wiener Linien in insgesamt sechs US-Lease-Transaktionen eingebracht, und zwar in Form einer Lease-and-lease-back-Struktur. 2006 und 2009 sind die Wiener Linien aus zwei Verträgen vorzeitig ausgestiegen.

Strobl: "Das Kontrollamt der Stadt Wien hat in einem 2009 veröffentlichten Bericht zu den Cross-Border-Leasing Verträgen von Stadt Wien und Wiener Linien klar festgehalten: Diese Cross-Border-Leasing-Verträge gehören international zu den für die LeasingnehmerInnen vorteilhaftesten - das sollte auch der FPÖ bekannt sein. Die Verträge haben insgesamt einen Ertrag in Höhe von über 100 Millionen Euro für die Menschen in Wien erbracht, mit denen etwa die Aufzugsnachrüstungen im Wiener U-Bahn-Netz sowie neue Fahrzeuge auf der U6 finanziert wurden." Die Eigentumsrechte sind und waren dabei immer vollständig bei der Stadt Wien (Kanal) bzw. den Wiener Linien (U-Bahn- und Straßenbahngarnituren).

Service:

Hinweis auf den Kontrollamtsbericht:

http://www.kontrollamt.wien.at/berichte/2009/lang/02-09-KA-IV-K-17-8.

pdf

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Klub Rathaus, Presse

Mag. Thomas Kvicala

Tel.: (01) 4000-81 923

thomas.kvicala @ spw.at

www.rathausklub.spoe.at