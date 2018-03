RfW-Bundesvorstand: Einstimmige Resolution: "Verantwortungsvoller Umgang mit Steuergeld zur Entlastung des Faktors Arbeit"

RfW für Steuerhoheit der Länder bei Einkommen-, Lohn- und Grundsteuer & eine einheitliche Bemessungsgrundlage für unternehmens-bezogene Steuern auf Basis des Nettoertragswerts.

Wien (OTS) - "Derzeit wird wieder die Steuerhoheit für die Länder diskutiert. Der föderale Weg der Steuerautonomie muss aller-dings weit über den Ansatz der Grundsteuer oder der Körperschaftssteuer hinausgehen. Das Ziel ist eine Systemumstellung, die für Transparenz und den verantwortungsvollen Umgang mit Steuergeldern einerseits und für eine Entlastung des Faktors Arbeit andererseits sorgt.

Jeder Schweizer Kanton erhebt Einkommen-, Gewinn-, Grunderwerbs-, Kapitalsteuer und ähnliches. In Anlehnung an dieses System sollen die Bundesländer Einkommensteuer (inklusive Lohnsteuer), Körperschaftsteuer und Grundsteuer einheben. Wesentlich dabei: Bei diesen unternehmensbezogen Steuern muss es erstens zu einer Systemumstellung in Richtung rechtsformneutrale Besteuerung kommen. Zweitens wird ähnlich der Berechnungsbasis für die Energieabgabenrückvergütung als neue Bemessungsgrundlage der Nettoertragswert (Umsatz abzüglich Wareneinsatz und Personalkosten) herangezogen. Wird kein Gewinn erzielt, fällt damit keine Steuer an. Als zusätzliche Maßnahme wird die - lohnabhängige - Kommunalsteuer gestrichen.

Diese Systemumstellung sorgt für klare und einfache Regelungen. Betriebe, die Arbeitsplätze schaffen, werden entlastet und nicht länger vom Fiskus dafür "abgestraft". Dasselbe gilt für die Streichung der Kommunalsteuer, die auch für die Gemeinden einen positiven Effekt hat: Der Wettlauf um Betriebsansiedelungen fällt weg, das Land teilt die Mittel nach einem fairen Schlüssel zu.

Das Kantonsprinzip in der Schweiz zeigt auch, dass finanz- und wirtschaftspolitisch regionale Gestaltungsmöglichkeiten grundsätzlich für mehr Wettbewerb und damit für eine niedrige Steuerquote sorgen. Innerhalb einer gewissen Bandbreite sollten daher die Länder in einen Steuerwettbewerb treten können.

Diese neue Form der Abgabenautonomie hat mehrere positive Effekte:

Das System belohnt diejenigen, die in ihrem Bundesland für hohes Wirtschaftswachstum und für Arbeitsplätze sorgen. Es führt zu einem effizienteren und verantwortungsvolleren Umgang mit Steuereinnahmen -ein Unternehmer kann auch nur über das Geld verfügen, das er einnimmt. Neuverschuldung kann es keine geben. Die Steuerautonomie der Länder stärkt die direkte Demokratie: Bei Großprojekten muss die Bevölkerung gefragt werden, ob sie bereit ist, dafür auch höhere Steuern zu zahlen. Sie sorgt für Transparenz und vermindert die Gefahr von Spekulation und Korruption, weil sie die Zahl der möglichen Kanäle für den Geldfluss drastisch reduziert.

Daher verabschiedet der RfW-Bundesvorstand in seiner heutigen Sitzung folgende R E S O L U T I O N

Im Sinne der Entlastung des Faktors Arbeit sowie von Transparenz und Fairness wird die österreichische Bundesregierung aufgefordert, den Ländern erstens die Steuerhoheit bei Einkommen-, Lohn- und Grundsteuer zu übertragen, und zweitens die Bemessungsgrundlage für unternehmensbezogene Steuern zu vereinheitlichen und dabei auf den Nettoertragswert abzustellen."

Wien, am 22. Februar 2013

