ÖVP-Hueter zum Biosphärenpark: Grundeigentümer müssen vor Gericht um ihr Recht kämpfen!

Kurt Scheuch hat dem Naturschutz einen Bärendienst erwiesen.

Klagenfurt (OTS) - Gestern trafen sich vom Biosphärenpark betroffene Grundeigentümer vor Gericht, um die ihnen seit 5 Jahren von den Scheuch- Brüdern vorenthaltenen Entschädigungen für den Nationalpark zu erstreiten. "Mit seinem Drüberfahren beim Biosphärenparkgesetz hat Kurt Scheuch, gemeinsam mit der SPÖ, dem Naturschutz einen echten Bärendienst erwiesen", so ÖVP Clubobmann LAbg. Ferdinand Hueter, der sich für die Rechte der Bauern und Grundeigentümer einsetzt. "Anstatt gemeinsam an einem vernünftigen Projekt für den Naturschutz und die Menschen in der Region zu arbeiten, müssen die Bürger vor Gericht um Ihre Rechte streiten."

Ob das Gesetz in dieser Form vor dem Verfassungsgerichtshof halten wird, wird erst in ein paar Jahren zu sehen sein: "Wertvolle Zeit, die für die Region und den Naturschutz verloren geht." Das ist die typische FPK-Drüberfahrpolitik, sagt Hueter. Denn das Gleiche zeichnet sich momentan beim Fischereigesetz ab. "Auch hier hat Kurt Scheuch die Interessen der Jäger und Fischer im letzten Moment verraten."

