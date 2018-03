Foto-Ausstellung der Wiener Berufsrettung zeigt Alltag der LebensretterInnen

Wehsely beeindruckt von positiver Leistungsbilanz der Berufsrettung

Wien (OTS) - Das 2012 gestartete Fotoprojekt "Einblicke in die Wiener Berufsrettung" fand gestern Abend unter Beisein von Gesundheits- und Sozialstadträtin Sonja Wehsely bei einer Vernissage in der Rettungszentrale einen festlichen Abschluss.

"Die Wiener Berufsrettung ist eine wesentliche Säule im Gesundheitswesen und im Notfallsystem der Stadt. Sie ist an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr für die WienerInnen im Einsatz. Im Jahr 2012 hat die Wiener Notrufzentrale 144 fast 300.000 Notfälle aufgenommen, 750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betreuen eine der modernsten Rettungs-Einsatzzentralen Europas", so Wehsely über die beeindruckende Leistungsbilanz 2012.

"Bei mehr als 160.000 Einsätzen hat die Berufsrettung Wien mehr als zwei Millionen Kilometer für die Sicherheit der Wienerinnen und Wiener zurückgelegt. Die Vernissage bietet einzigartige Einblicke in die verschiedenen Arbeitsbereiche der Wiener Berufsrettung, und ich bedanke mich bei allen, die so engagiert daran mitgearbeitet haben", ergänzt der Leiter der Wiener Berufsrettung (MA 70) Rainer Gottwald.

In über 20 Fotosessions ist es den Fotographen der weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannten Naturfreunde-Fotogruppe Favoriten (NF 10) gelungen, sämtliche Bereiche der größten Rettungsorganisation der Stadt ins rechte Licht zu rücken. Unter Beihilfe vieler Kooperationspartner im Bezirk Favoriten, wie zum Beispiel Ankerbrot, der Therme Wien oder des FH Campus entstanden über 3.000 Aufnahmen. Die 50 besten können bis Ende März in der Zentrale der Wiener Berufsrettung, Radetzkystraße 1 im 3. Bezirk an Werktagen kostenlos zwischen 9.00 und 18.00 Uhr besichtigt werden.

