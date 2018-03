Der VPNÖ-Pressedienst dokumentiert

St. Pölten (OTS/NÖI) - Mit dieser kleinen Lesehilfe wollen wir dem Team Stronach in Sachen wirtschaftlicher Kompetenz, Wahrheit und Transparenz auf die Sprünge helfen:

Magazin "Format" Nr. 08/2013 (22.02.2013, Seite: 10) - Titel:

"Franks Verlustbeteiligungen"

[...] In der Wirtschaft kenne er sich aus, sagt Frank Stronach bei Wahlkampfauftritten. In Aufsichtsräten und Vorständen von internationalen Firmen, Spitälern und Börsen sei er gesessen. Ein Blick ins weniger glamouröse heimische Firmenbuch zeigt jedoch auch eine andere, nicht ganz so erfolgreiche unternehmerische Seite des austro-kanadischen Selfmade-Milliardärs mit steirischen Wurzeln. [...]

[...] Einige der Firmen mit direkter oder indirekter Frank-Beteiligung - an manchen besitzt Stronach nur minimal Anteile -mussten 2011 Bilanzverluste hinnehmen. [...]

[...] Bei drei Unternehmen ("Cool Runnings", "Jetalliance South", "JAR Motorsport") war zur Bilanz 2011 aber der firmenbücherliche Vermerk einer positiven Eigentümer-Fortführungsprognose nötig, um einer Überschuldung nach Insolvenzrecht zu entgehen. Bei der "New Age Charter GmbH" musste die Muttergesellschaft einen Forderungsverzicht erklären. [...]

[...] Stellungnahme gab es auf FORMAT-Anfrage bis Redaktionsschluss keine. "Stronach steckt im Wahlkampf, für eine Antwort ist die Zeit zu kurz", hieß es seitens eines Sprechers. [...]

Auszüge Bilanzverluste, wo Stronach direkt oder indirekt beteiligt ist, laut österreichischem Firmenbuch 2011:

Frank Stronach Beteiligungs GmbH: minus 56.214 Euro

Business Aviation Holding GmbH: minus 2.132.567 Euro

Jetalliance Holding AG: minus 6.709.823 Euro

Jetalliance Technical Services GmbH: minus 1.296.370 Euro

Cool Runnings Marketing- und Reiseveranstaltungs GmbH: minus 949.908 Euro

JA Flight Training GmbH: minus 5.384.662 Euro

New Age Charter GmbH: minus 1.887.033 Euro

JAR Motorsport GmbH: minus 6.615.289 Euro

Jetalliance Flugbetriebs GmbH: minus 6.459.802 Euro

Rückfragen & Kontakt:

Volkspartei Niederösterreich, Presse

Mag.(FH) Martin Brandl

Tel.: 02742/9020 DW 140, Mob: 0664/1464897

martin.brandl @ vpnoe.at

www.vpnoe.at