Schultes: Landwirtschaftskammer NÖ ist Servicezentrum für alle Bauernhöfe

Gerade kleine Betriebe profitieren vom professionellen Dienstleistungsangebot der LK

St. Pölten (OTS) - "Die Landwirtschaftskammer Niederösterreich bietet für ihre Mitglieder, die niederösterreichischen Bäuerinnen und Bauern, ein umfangreiches Beratungs-, Bildungs-, Informations- und Unterstützungsangebot. Sichtbares Ergebnis dieser Dienstleistungen ist eine bäuerlich geprägte Landwirtschaft mit einer in Europa einzigartigen Struktur. Beide in der Vollversammlung der LK NÖ vertretenen Parteien (ÖVP-Bauernbund und SPÖ-Bauern) sind sich darüber einig, dass jedem landwirtschaftlichen Betrieb der volle Leistungsumfang zur Verfügung stehen muss. Das betrifft unter anderem die Beratung, die Bildung, aber auch die Begleitung bei der Förderabwicklung. Dieses umfangreiche Angebot kann jeder Betrieb gleichermaßen nutzen, unabhängig von dessen Größe und der daraus resultierenden Höhe der bezahlten Kammerumlage." Dies stellte LK-Präsident Hermann Schultes heute zu den wiederholten Angriffen der Landes-SPÖ fest.

"In Niederösterreich erhalten damit alle Betriebe die ihnen zustehenden Ausgleichszahlungen und Prämien - dies ist das Ergebnis einer effektiven und effizienten Beratungstätigkeit der LK. Das ist in den meisten europäischen Ländern nicht selbstverständlich, in einigen anderen EU-Mitgliedstaaten scheitern nämlich gerade kleine Betriebe an den bürokratischen Hürden der Antragstellung", gab Schultes zu bedenken.

Das Land NÖ unterstütze mit seinen Zahlungen an die LK NÖ somit eine im europäischen Vergleich kleinstrukturierte und gleichzeitig vielfältige, leistungsfähige Landwirtschaft. "Alle Einwohner Niederösterreichs profitieren von der wertvollen Arbeit unserer Bäuerinnen und Bauern für die gesamte Umwelt, die Kulturlandschaft und Wirtschaft in den ländlichen Regionen. Diese Leistungen gibt es nicht zum Nulltarif. Diesen Nutzen maximiert jedoch die LK NÖ für die gesamte Bevölkerung durch ihre Arbeit für die bäuerlichen Betriebe", betonte der Präsident.

Die ständigen Angriffe von SPÖ-Landesvorsitzendem Sepp Leitner kommentierte Schultes so: "Es ist schade, dass er im Wahlkampf Unwahrheiten verbreitet. Seine wohl unüberlegten Forderungen würden in ihrer Umsetzung gerade den vielen kleinen Betrieben in Niederösterreich Schaden zufügen. Dagegen verwahren wir uns mit aller notwendigen Vehemenz. Es ist schmerzlich, dass Leitner trotz seiner landwirtschaftlichen Ausbildung selbst dazu nicht in der Lage sein dürfte, die Situation den Fakten entsprechend einzuschätzen." Schultes appelliert erneut an Leitner, sich fachlich mit seinen Parteikollegen von den SPÖ-Bauern auszutauschen, um sich von der positiven Leistungsbilanz der LK NÖ überzeugen zu können. (Schluss)

