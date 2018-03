FPK längst keine bürgerliche Partei mehr

Scheuch-Dörfler-Dobernig-FPK: Geldverteilung, Aufstocken der Sozialleistungen, Verschuldung des Landes zu Lasten nächster Generationen - linker geht's nicht

Klagenfurt (OTS) - "Diese Reaktion von den Freiheitlichen war zu erwarten. Doch hat niemand anderer als die FPK selbst in den letzten Jahren linke Politik in diesem Land betrieben und Kärnten damit finanziell an den Rand des Ruins geführt", sagt VP-Chef Gabriel Obernosterer als Reaktion auf die Verschwörungstheorien der Freiheitlichen.

Der Linksruck, den die FPK heraufbeschwören möchte, ist mit der ÖVP in keinem Fall gegeben, da die ÖVP die einzige bürgerliche Kraft in diesem Land ist. "Die FPK ist längst keine bürgerliche Partei mehr, sondern vertritt weiterhin das alte System der Geldverschwendung, des Populismus und der Freunderlwirtschaft. Die FPK ist gegen mehr Kontrolle und will den Proporz beibehalten und zudem das letzte Vermögen des Landes, den Zukunftsfonds auch noch verscherbeln", so Obernosterer. Daher sei die ÖVP für eine Koalition mit Scheuch, Dörfler und Dobernig auch nicht zu haben.

Weiters sei ein Geheimpakt gegen Dörfler als Hirngespinst zu bewerten. Die FPK habe sich selbst in das Eck eines alten, intransparenten und versumpften Systems gestellt und werde dort auch kleben bleiben. "Dieses Land braucht einen Systemwechsel, der ist mit den Freiheitlichen offensichtlich nicht möglich. Der 3. März ist richtungsweisend für Kärnten", sagt Obernosterer. (Schluss)

