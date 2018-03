AK Tumpel zu Konzessionen-Richtlinie: Proteste zeigen Wirkung

Daseinsvorsorge gehört in die öffentliche Hand

Wien (OTS) - "Die Kritik von AK, ÖGB und der europäischen Zivilgesellschaft hat sich gelohnt und endlich erste Früchte getragen. Die Stimmen von über einer Million EU-Bürgerinnen und Bürger werden gehört", so AK Präsident Herbert Tumpel zur gestrigen Rede des EU-Kommissars Michel Barnier im EU Binnenmarktausschuss, wonach das enge Korsett an Bedingungen in der geplanten Konzessionen-Richtlinie für die öffentliche Erbringung der Wasserversorgung gelockert werden soll. Es liege nun an der Kommission, ihr Wort zu halten und einen entsprechenden Richtlinientext zu formulieren, so der AK Präsident.

"Wir begrüßen, dass das enge Korsett an Bedingungen für die öffentliche Erbringung der Wasserversorgung im Richtlinienvorschlag gelockert werden soll", so der AK Präsident. "Es geht aber nicht nur um das Wasser, sondern auch um andere wesentliche öffentliche Dienstleistungen wie die Müllabfuhr, die Energieversorgung oder die Gesundheitsdienste. All diese Leistungen könnten von der Richtlinie betroffen sein und so einem Privatisierungsdruck ausgesetzt werden. In seiner derzeitigen Form lehnen wir den Vorschlag deshalb ab. Die Daseinsvorsorge gehört in die öffentliche Hand."

Die AK begrüßt, dass EU-Kommissar Barnier erkannt hat, dass die engen Bestimmungen reale Probleme für die Kommunen und Gemeinden bedeuten und dass er in diesem Zusammenhang ausdrücklich die Stadtwerke, die neben dem Wasserbereich auch andere Bereiche wie Energie abdecken, genannt hat. Der Richtlinienvorschlag soll deshalb da-hingehend geändert werden, dass nicht 80 Prozent des Umsatzes der Stadtwerke für den Auftraggeber erbracht werden müssen, um von der Ausschreibungspflicht befreit zu sein, sondern 80 Prozent der im Wasserbereich erbrachten Dienstleistungen. Andere Dienstleistungen und Erbringungsformen sind dadurch aber auch weiterhin von den strengen Kriterien betroffen. Auch bei der Zusammenarbeit mehrerer Gemeinden führt die Richtlinie zu Problemen, auch das muss in den kommenden Verhandlungen diskutiert und geändert werden.

Die Mehrheit der EU-Abgeordneten möchte nun trotz der weitreichenden Kritik die Verhandlungen zur Konzessionsrichtlinie frühzeitig abschließen. Durch eine Einigung im Trilog soll eine längere Diskussion über die Dienstleistungskonzessionen vermieden werden. "Es ist wichtig, den Richtlinienvorschlag und seine Auswirkungen auf die öffentlichen Dienstleistungen genau zu prüfen. Alleine die europäische Bürgerinitiative zeigt, dass die EU-Bürgerinnen und Bürger eine Privatisierung ihrer Wasserversorgung strikt ablehnen. Diese Bedenken müssen ernst genommen werden", so Tumpel.

Als bedauerlich erachtet die AK die Bemerkungen Barniers im Hinblick auf die Bürgerinitiative. Er hatte erklärt, er könne nicht akzeptieren, "dass die Wasserversorgung aus den Regeln des Binnenmarktes herausgenommen wird", der Binnenmarkt würde europaweit die Wasserqualität für die VerbraucherInnen sichern. Dem widerspricht die AK, denn die Konzessionen-Richtlinie enthält keinerlei Bestimmungen zur Qualität des Wassers, die vielmehr bereits jetzt in der EU-Wasserrahmen- und der EU-Trinkwasser-Richtlinie geregelt wird.

Rückfragen & Kontakt:

AK Wien Kommunikation

Susannika Glötzl

Tel.: +43-1 501 65-2406 // +43 664 8454 226

susannika.gloetzl @ akwien.at

http://wien.arbeiterkammer.at