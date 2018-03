Online-Glücksspiel: ECA-Vorstandsmitglied Hoscher erfreut über kompetente Diskussion in der Arbeitsgruppe des EU-Parlaments

"Ashley-Fox-Report geht in die erste Diskussionsrunde"

Brüssel/Wien (OTS) - Intensive Diskussionen mit vielen interessanten Einsichten und Vorschlägen - so lautet das Urteil von Dietmar Hoscher, Casinos-Austria-Vorstand und Board Member der European Casino Association (ECA) nach dem Treffen der Arbeitsgruppe des Europäischen Parlaments zum Thema Online Glücksspiel.

"Das EU-Parlament diskutiert den dritten Report zum Online-Glücksspiel. Aus der Diskussion ist klar erkennbar, dass das Verständnis der Teilnehmer für die Problematiken des Glücksspielsektors deutlich zugenommen hat. Auch wenn die EU der Lösung des Problems näher gekommen ist, bedarf es noch intensiver Diskussionen, um zu Maßnahmen für eine entschlossene Bekämpfung des illegalen Online-Glücksspiels zu gelangen", meint Dietmar Hoscher.

Nach den Berichten von Christel Schaldemose 2009 und Jürgen Creutzmann 2011 hat das Binnenmarktkomitee am Mittwoch eine erste Diskussion über den anstehenden Berichtsentwurf von Ashley Fox durchgeführt, der im Juni dem EU-Parlament präsentiert werden soll. Dabei wurde festgehalten, dass zum einen das Subsidiaritätsprinzip respektiert und die Gesetzgebung zum Glücksspiel nationale Angelegenheit bleiben soll. Darüber hinaus wären aber Mindeststandards auf EU-Ebene nötig, vor allem in den Bereichen Spielerschutz, Jugendschutz und Werbung. In diesen Bereichen wären EU-weite länderübergreifenden Mindeststandards notwendig.

Solche Mindeststandards, auch wenn sie ein gut gemeintes Ziel verfolgen, würden de facto eine Harmonisierung durch die Hintertür bedeuten und damit das Subsidiaritätsprinzip ad absurdum führen, meint Hoscher. Überdies würde die EU-Gesetzgebung damit in klaren Widerspruch zu den bisherigen Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofes geraten, der in seinen Entscheidungen in Sachen Glücksspiel immer den Vorrang der nationalen Regelungen betont hat.

"Den oft zitierten Graubereich im Online-Glücksspiel gibt es nicht", betont Hoscher. "Es lässt sich von jedem in der EU angebotenen Glücksspiel ganz klar und unzweideutig sagen, ob es legal ist oder illegal. Illegale Angebote stehen außerhalb der Gesetzgebung hinsichtlich Spielerschutz, Geldwäsche und Betrug und zahlen keine Steuern - auch mit diesem Problem wird sich die Arbeitsgruppe befassen," so Hoscher.

Die European Casino Association (ECA), deren Vorstand Dietmar Hoscher angehört, vertritt die lizenzierten terrestrischen Casinobetreiber in Europa und hat bereits im Vorfeld der gestrigen Diskussion alle Mitglieder der Arbeitsgruppe über die Standpunkte der ECA informiert.

"Eine wirksame Bekämpfung des illegalen Glücksspiels braucht ein koordiniertes Vorgehen der nationalen Glücksspiel- und Exekutivbehörden inklusive Austausch von Informationen und Best Practices", fasst Hoscher die Position der ECA zusammen. "Die Bekämpfung der illegalen Angebote im Onlinebereich ist ein zentrales Anliegen für den gesamten Europäischen Binnenmarkt. Wenn sie nicht gelingt, gerät das stark regulierte kontrollierte und Steuer zahlende legale und lizensierten Glücksspiel klar ins Hintertreffen gegenüber illegalen Angeboten," so Hoscher abschliessend.

