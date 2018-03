ORF SPORT + mit der Live-Übertragung des Tennis-Finales in Memphis und den Highlights von der nordischen Ski-WM

Am 23. und 24. Februar im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Samstag, dem 23. Februar 2013, in ORF SPORT + sind die Höhepunkte von der nordischen Kombination und dem Damen-Skispringen auf der Normalschanze bei der nordischen Ski-WM Val di Fiemme 2013 um 20.15 Uhr.

Die Live-Übertragung vom Finale der U.S. National Indoor Tennis Championships in Memphis um 22.00 Uhr sowie die Höhepunkte vom Herren-Skispringen auf der Normalschanze und der Langlauf-Verfolgung der Damen und Herren bei der nordischen Ski-WM Val di Fiemme 2013 um 20.15 Uhr und vom Formel-1-Grand-Prix von Portugal 1984 um 0.00 Uhr sind die Programmhighlights am Sonntag, dem 24. Februar.

Am 22. Februar wird es für die Skispringerinnen und die nordischen Kombinierer bei der nordischen Ski-WM erstmals ernst. Für das Damen-Skispringen von der Normalschanze wurden Jacqueline Seifriedsberger, Katharina Keil und Chiara Hölzl von Cheftrainer Harald Rodlauer nominiert. Bei den nordischen Kombinierern hat Cheftrainer Christoph Eugen das Quartett Bernhard Gruber, Christoph Bieler, Mario Stecher und Willi Denifl für den ersten Bewerb im Val di Fiemme aufgestellt. "Das sind die vier Athleten, die in dieser Saison Podestplätze erreicht haben", so Eugen, für dessen Team am Freitag der Bewerb auf der Normalschanze auf dem Programm steht.

Sechs Mann hat der ÖSV für das Skispringen der Herren in Predazzo nominiert: Thomas Morgenstern, Gregor Schlierenzauer, Andreas Kofler, Wolfgang Loitzl, Manuel Fettner und Stefan Kraft. Vor zwei Jahren bei der WM in Oslo feierte Österreich mit Thomas Morgenstern und Andreas Kofler einen Doppelsieg auf der Normalschanze. Auf dem dritten Platz landete der Pole Adam Malysz.

Beim Langlauf-Verfolgungsrennen der Herren stand 2011 Petter Northug ganz oben am Podest. Der Norweger siegte vor den beiden Russen Maxim Wylegschanin und Ilja Tschernoussow. Titelverteidigerin bei den Damen ist die Norwegerin Marit Björgen, die sich in Oslo vor der Polin Justyna Kowalczyk und der Norwegerin Therese Johaug durchsetze.

Der Racquet Club in Memphis ist Austragungsort der U.S. National Indoor Tennis Championships. Es ist der einzige private Tennisclub der Welt, der ein Profi-Hallenturnier der Damen und Herren veranstaltet. Seit dem Triumph von Björn Borg 1977 trugen sich neun Weltranglistenerste in die Siegerliste ein, darunter die drei Local Heroes Jimmy Connors, Andre Agassi und Andy Roddick. Das Turnier ist mit 1.212.750 Dollar dotiert. 2012 holte sich Jürgen Melzer den Sieg. Der Österreicher, der 2013 bereits in der ersten Runde scheiterte, besiegte im Finale den Kanadier Milos Raonic mit 7:5 und 7:6. Kommentator ist Andreas Du-Rieux.

Details unter presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen sind außerdem via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen.

(Stand vom 22. Februar, kurzfristige Programmänderungen möglich)

