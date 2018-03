ASFINAG: 136 MILLIONEN EURO FÜR MEHR SICHERHEIT IM ARLBERGTUNNEL

Innsbruck (OTS) - Die ASFINAG investiert in den Jahren 2014 bis 2017 136 Millionen Euro in zusätzliche Fluchtwege und in die Sanierung des 35 Jahre alten Arlberg Straßentunnels (S 16 Arlberg Schnellstraße). 37 zusätzliche Fluchtwege über den Zuluftkanal, ein moderner Thermoscanner, der überhitzte Schwerfahrzeuge und Busse bereits vor Durchfahrt zum Abkühlen aussortiert sowie acht neue Pannenbuchten und eine Hochdruck-Sprühnebelanlage werden errichtet.

Die ASFINAG erneuert parallel dazu die Energieversorgung, Straßenentwässerung, die Löschwasserleitung sowie sämtliche elektrotechnischen Einrichtungen. In den Jahren 2015 und 2017 kommt es deswegen jeweils ab Mitte April zu Vollsperren des Arlbergtunnels von siebeneinhalb bzw. sechseinhalb Monaten. Für die Zeit der Sperre herrscht ein 24-Stunden-Schichtbetrieb an sieben Tagen in der Woche. "Sicherheit hat Vorrang - wir machen den Arlbergtunnel für täglich 8.000 Autofahrer noch sicherer. Ohne Sperren ist dies jedoch nicht möglich", erklärt Alois Schedl, Vorstandsdirektor der ASFINAG. Ein finanzielles Bonussystem für den Auftragnehmer soll Anreiz sein, die bereits eng kalkulierte Bauzeit noch weiter zu verkürzen.

37 neue Fluchtwege und Sanierung in den Jahren 2014 bis 2017 "Wir haben gerade im Arlbergtunnel mit den Flucht- und Rettungswegen zwischen Bahn- und Straßentunnel den Sicherheitsstandard in den vergangenen Jahren bereits auf einen hohen Level angehoben. Trotzdem gibt es noch viel zu tun, um dem 14 Kilometer langen Gegenverkehrstunnel verkehrssicherer zu machen und mit modernen Sicherheitseinrichtungen auszustatten", ist sich Schedl sicher. Mit 37 zusätzlichen Fluchtwegmöglichkeiten, die bis 2017 errichtet werden, verkürzt sich der Abstand zwischen den Fluchtwegen im Arlbergtunnel auf maximal 500 Meter. "Wir erfüllen mit diesen Maßnahmen sämtliche Vorgaben des Straßentunnelsicherheitsgesetzes", unterstreicht Klaus Fink, zuständiger Geschäftsführer der ASFINAG Alpenstraßen GmbH.

Die 37 zusätzlichen Fluchtwegmöglichkeiten werden erstmals in einem Tunnel der ASFINAG über die Zuluftkanäle an der Tunneldecke geführt. Dadurch verkürzt sich der Abstand der Fluchtwege von bislang 1.700 Metern auf maximal 500 Meter - Flüchtende können so im Brandfall sicher über den Zuluftkanal zu den sicheren Fluchtkavernen zwischen Bahn- und Straßentunnel geführt werden. "Dabei setzen wir zusätzlich eine moderne Hochdruck-Sprühnebelanlage ein, die der hohen Hitzeentwicklung im Brandfall entgegenwirken soll und so den Fluchtweg zusätzlich absichert", erklärt Schedl.

Zwei Totalsperren des Arlberg Straßentunnels außerhalb der Wintersaisonen Mit 14 Kilometern Länge des einröhrigen Arlbergtunnels stellt die Bauplanung und die dadurch entstehenden Verkehrsbehinderungen eine große Herausforderung dar. Eine Sanierung und Umsetzung der neuen Fluchtwege ist ohne Sperren nicht möglich, da während der Bauzeit die Sicherheitseinrichtungen im Tunnel nicht zur Verfügung stehen. Deswegen sind zwei Vollsperren in den Jahren 2015 und 2017 außerhalb der Wintersaisonen unumgänglich.

In den Wintersaisonen 2014/2015, 2015/2016 und 2016/2017 finden die Arbeiten während der Nachtstunden mit wechselseitigen Verkehrsanhaltungen von bis 45 Minuten im Zeitraum von 22 bis 5 Uhr statt. "Das sehen wir hinsichtlich Verkehrsbehinderungen unkritisch, hat sich diese Variante doch bei der Errichtung der ersten Ausbaustufe der Flucht- und Rettungswege bewährt", erklärt Fink. Bei den beiden geplanten Vollsperren während der Sommermonate in den Jahren 2015 (siebeneinhalb Monate von Mitte April bis November) und 2017 (sechseinhalb Monate von Mitte April bis Oktober) ist eine Umleitung des gesamten Verkehrs vorgesehen. Die derzeit täglich 8.000 Fahrzeuge pro Tag müssen entweder großräumig über Deutschland oder über den Arlbergpass ausweichen.

"Wir haben im Vorfeld sämtliche mögliche Varianten von internen und externen Experten untersuchen lassen. Die nun vorliegende Strategie ist nach Einschätzung der Fachleute die beste", unterstreicht Fink. Trotzdem engagiert die ASFINAG noch vor Beginn der Ausschreibung einen unabhängigen Gutachter, der diese Variante mit wechselseitiger Verkehrsanhaltung und Vollsperren nochmals überprüfen wird. "Wir sind uns bewusst, welchen Einfluss eine Vollsperre auf den Verkehr haben wird. Deswegen haben wir möglichst früh sämtliche Behörden, Partnerorganisationen, die Länder, Behörden und Anrainergemeinden darüber in Kenntnis gesetzt. Wir planen unter anderem noch eine Bürgerinformationsveranstaltung im Mai für die Gemeinden am Arlberg", erklärt Fink.

Sicherheitsinnovationen für den Tunnel: Sprühnebelanlage und Thermoscanner Viele Tunneleinrichtungen erfüllen aufgrund des hohen Alters nicht mehr die notwendigen Anforderungen. "Eine Erneuerung der elektromaschinellen Einrichtung sowie Teilbereiche der Entwässerung und eine Verbesserung der Fahrbahnoberfläche sind wesentlich. Daran führt kein Weg vorbei", ist sich Fink sicher. Deswegen plant die ASFINAG die zusätzlichen Sicherheitseinrichtungen und die Sanierung parallel umzusetzen, um die Zeit effektiv zu nützen. Neben den 37 zusätzlichen Fluchtwegmöglichkeiten erhält der Arlbergtunnel acht weitere Pannenbuchten, die Feuerlösch- und Notrufnischen werden auf den neuesten Stand der Technik gebracht. Die Energieversorgung, die Straßenentwässerung, die Löschwasserleitung sowie sämtliche elektrotechnischen Einrichtungen werden erneuert -die hochmoderne Sprühnebelanlage wird ebenfalls installiert, die Tunnelbeleuchtung erneuert. Bei der Videoüberwachung, den Notruf- und Funkeinrichtungen sowie der Brandmeldung kommt die neueste Technik zum Einsatz. Bereits in der Praxis bewährt hat sich der Thermoscanner. Durch diese europaweit einzigartige Technologie sortiert die Anlage überhitzte Schwerfahrzeuge und Busse zum Abkühlen vor der Durchfahrt durch den Tunnel aus. "So kann bereits im Vorfeld ein Fahrzeugbrand durch überhitzte Motoren verhindert werden", erklärt Schedl.

24-Stunden-Schichtbetrieb und Anreizsystem sollen Bauzeit weiter verkürzen "In den Zeiten der Vollsperre wird 24 Stunden an sieben Tagen gearbeitet. Es gibt keine Verschnaufpause für die Sicherheit der Autofahrer", erklärt Schedl. Die Bauzeiten der Vollsperren sind bereits zeitlich sehr straff kalkuliert. Trotzdem setzt die ASFINAG auf eine weitere Innovation, um die Behinderungen für die Autofahrer weiter zu reduzieren. Für die ausführende Firma ist es möglich, über ein Anreizsystem bei einer weiteren Verkürzung der geplanten Bauzeit einen finanziellen Bonus zu lukrieren. Davon erhofft sich die ASFINAG, die Vollsperren zeitlich noch weiter zu reduzieren. Im Jahre 2013 bemüht sich die ASFINAG um die notwendigen Genehmigungen beim zuständigen Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (BMVIT) und bei den zuständigen Behörden. Spätestens Anfang 2014 soll die Generalunternehmerausschreibung erfolgen - der Baubeginn ist im Herbst 2014 vorgesehen.

Rückfragen & Kontakt:

ASFINAG

Alexander Holzedl

Pressesprecher

Mobil:+43 664-60108 18933

mailto: alexander.holzedl @ asfinag.at

www.asfinag.at